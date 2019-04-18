Apple может представить "бюджетный" iPhone Xe

34 Читати новину українською
Вероятный концепт смартфона iPhone Xe
Вероятный концепт смартфона iPhone Xe / Фото из открытых источников

Несмотря на слухи об отказе компании Apple от выпуска iPhone SE 2, в сети появилась новая информация о судьбе будущей новинки. Apple продолжает разработку нового "бюджетника" и уже в этом году может представить смартфон iPhone Xe.

Характеристики. По данным портала PhoneArena, iPhone Xe получит дизайн смартфонов линейки Xs: широкий вырез у верхнего края 4,8-дюймового OLED-дисплея, минимальные рамки и систему распознавания лица Face ID.

Читайте также: Снова друзья: Qualcomm и Apple положили конец патентным разбирательствам

Корпус будет выполнен из металла (вероятно, сплава алюминия) и не получит функции беспроводной зарядки. Предполагаемая модель процессора – Apple A12 Bionic. Как и в iPhone Xr, новинку оборудуют одной основной камерой на 12 Мп с диафрагмой f / 1,8.

Дата анонса и цена устройства пока остаются неизвестными.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

blog_ava
Где живет Зеленский: какой недвижимостью владеет кандидат в президенты
сегодня
19727
Теги: iPhone Apple Новости Техно Техно Смартфоны
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Инновационный подход и потенциал: Топ-цитаты президента Dell в регионе ЕМЕА об украинском рынке
17 апреля 21:04 Инновационный подход и потенциал: Топ-цитаты президента Dell в регионе ЕМЕА об украинском рынке
Євгенія Мазур 56
Обзор Sony Xperia 10: главные фишки уникального смартфона
16 апреля 21:05 Обзор Sony Xperia 10: главные фишки уникального смартфона
304
Мобильные пионеры: первый звонок, историческая SMS и самый влиятельный телефон бизнес-класса
15 апреля 21:04 Мобильные пионеры: первый звонок, историческая SMS и самый влиятельный телефон бизнес-класса
Женя Котик 520
Взяли ли бы вас на Международную космическую станцию – тест
14 апреля 22:04 Взяли ли бы вас на Международную космическую станцию – тест
Михайло Года 423
От Motorola до Samsung: как менялся рынок мобильников в мире – интерактивная инфографика
14 апреля 13:02 От Motorola до Samsung: как менялся рынок мобильников в мире – интерактивная инфографика
392
Новости
Больше новостей
Залиште відгук