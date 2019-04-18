Apple может представить "бюджетный" iPhone Xe

Несмотря на слухи об отказе компании Apple от выпуска iPhone SE 2, в сети появилась новая информация о судьбе будущей новинки. Apple продолжает разработку нового "бюджетника" и уже в этом году может представить смартфон iPhone Xe.

Характеристики. По данным портала PhoneArena, iPhone Xe получит дизайн смартфонов линейки Xs: широкий вырез у верхнего края 4,8-дюймового OLED-дисплея, минимальные рамки и систему распознавания лица Face ID.

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Корпус будет выполнен из металла (вероятно, сплава алюминия) и не получит функции беспроводной зарядки. Предполагаемая модель процессора – Apple A12 Bionic. Как и в iPhone Xr, новинку оборудуют одной основной камерой на 12 Мп с диафрагмой f / 1,8.

Дата анонса и цена устройства пока остаются неизвестными.

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