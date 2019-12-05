Apple не скрывает, что "секретно" шпионит за пользователями

Apple делает очень большой акцент на безопасности и защищенности своих продуктов. Однако пользователи новейших iPhone 11 Pro обнаружили, что на самом деле компания постоянно отслеживает расположение для неизвестных целей.

Первым о проблеме заговорил Брайан Кребс – американский журналист и эксперт в области кибербезопасности. Он обнаружил, что его iPhone 11 Pro в фоне отслеживает данные о местонахождении даже при отключении разрешения для всех системных сервисов и программ, передает KrebsonSecurity.

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Что известно о проблеме

В смартфонах Apple можно полностью отключить функцию определения местоположения в настройках устройства. Если это сделать, небольшой индикатор в виде стрелки исчезает из строки состояния и не появляется, пока не включить опцию снова.

Вместе с тем в меню можно вручную отключить эту опцию для каждого установленного на гаджете приложения и системных служб. Но на практике все несколько иначе.

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На представленном видео журналист показал, что даже при полном отключении определения местоположения для всех системных служб и приложений в настройках, индикатор GPS все равно появляется, что указывает на его работу.

Комментарий Apple

Еще 13 ноября Кребс обратился к Apple за разъяснениями, и спустя почти месяц компания все же дала официальный ответ.

Мы не видим в этом каких-либо реальных проблем с безопасностью. Задумано, что иконка служб местоположения появляется в строке состояния, когда службы расположения включены. В этом случае иконка указывает на работу системных служб, в которых нет переключателя в настройках,

– написали представители Apple в ответ журналисту.

Таким образом, в смартфонах Apple есть скрытые службы, которые постоянно отслеживают местоположение пользователей и которые отключить вручную нельзя.

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Проблемы в других моделях

Интересно, что Брайан Кребс проверил это на старых моделях вроде iPhone 8, но на них такой проблемы выявить не удалось.

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