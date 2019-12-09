Apple открыла заказ на дорогой Mac Pro и монитор Pro Display XDRО

Компания Apple объявила дату старта предварительных заказов на компьютер Mac Pro и монитор Pro Display XDR. Потенциальные покупатели уже получили письма где указано, что оформить предварительный заказ на настольную систему можно с 10 декабря.

Какие именно будут доступны конфигурации для заказа Mac Pro, неизвестно. Один из возможных – базовый вариант стоимостью около 5999 долларов (142 723 гривен) – получит 8-ядерный процессор Intel Xeon, 32 ГБ оперативной памяти, твердотельный накопитель на 256 ГБ и графический ускоритель Radeon Pro 580X.

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Другие конфигурации

Известно, что топовые модификации могут включать использование чипа Xeon с 28 ядрами и с объемом ОЗУ до 1,5 ТБ. Кроме того, на рынке появятся версии с SSD-накопителями до 4 ТБ, а также с различными конфигурациями графической подсистемы: Radeon Pro Vega 2, Radeon Pro Vega 2 Duo и AMD Radeon Pro 580X.

Корпус Mac Pro выполнен из нержавеющей стали и алюминия. Оболочка снимается для полноценного доступа к содержимому. Для перемещения предусмотрены ручки и колесики.

Монитор и цена

Pro Display XDR оснащается экраном Retina 6K с диагональю 32 дюйма, имеет яркость в пиковом режиме 1600 кд/м2 и контрастность 1 000 000:1. Цены на дисплей стартуют от 5 000 долларов (118 956 гривен).

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Новый Mac Pro от Apple можно заказать с 10 декабря



Сняв внешнюю оболочку, можно получить полноценный доступ к содержимому компьютера​



Новый Retina 6K монитор Pro Display XDR

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