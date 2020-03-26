Apple может на несколько месяцев отложить выпуск первых iPhone 5G

Компания рассматривает возможность отложить выпуск первой линейки iPhone 5G, поскольку пандемия коронавируса угрожает мировому спросу и нарушает график производства смартфонов.

Об этом сообщило издание Nikkei Asian Review в среду. После такой новости рынок отреагировал падением акций Apple Inc. примерно на 0,6% по итогам торгов.

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Издание отмечает, что компания обсуждает возможность отложить запланированный на сентябрь выпуск новых смартфонов на несколько месяцев. То есть увидеть iPhone 5G, вполне возможно, мы сможем или в конце года, или же, что более реально, уже в начале 2021 года. Впрочем, новые даты запуска iPhone 5G остаются неизвестными.

Apple обеспокоена, что текущая ситуация существенно ослабит желание потребителей обновить свои смартфоны, в результате чего реакция на выход первой линейки iPhone 5G может быть сдержанной,

– говорит один из источников издания.

Ожидаемо, Apple рассчитывает на то, что новый iPhone станет хитом, а шансы на это меньше, учитывая то, как развивается ситуация с пандемией.

Акции Apple завершили торги в среду снижением на 0,55%. Однако во время дополнительных торгов они отыграли потери и подорожали на 0,8%.

Apple откроет магазины в апреле

Тем временем Bloomberg со ссылкой на заметку персонала от вице-президента компании Дейдра О'брайен сообщает, что некоторые розничные магазины Apple начнут открываться в первой половине апреля.

Сейчас мы ожидаем, что некоторые магазины могут открыться в первой половине апреля в зависимости от условий в их регионе. Мы сообщим информацию для каждого магазина, как только будут установлены конкретные даты,

– указано в сообщении о'брайен.

Топ-менеджер уточнила, что здоровье и безопасность сотрудников является приоритетом для компании.

Apple закрыла 458 своих розничных магазинов за пределами Китая, Гонконга и Тайваня в рамках кампании по снижению распространения инфекции Covid-19. До этого были закрыты китайские точки Apple Store, однако вскоре снова были запущены.

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