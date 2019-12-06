Автономный грузовик без кабины испытывают на дорогах Швеции

Разработчик автономных грузовиков Einride подписал новое партнерское соглашение с европейским отделением Coca-Cola на проведение испытаний на общественных дорогах Швеции.

В соглашении говорится о перевозке газированной и другой продукции бренда между складом Coca-Cola European Partners в пригороде Стокгольма и дистрибьюторскими центром Axfood, откуда потом напитки будут развозиться в местные розничные магазины, сообщает TechCrunch.

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Для Coca-Cola эти испытания открывают еще один путь сокращения эмиссии парниковых газов, поскольку технология Eiride позволит в будущем снизить выбросы на 90%, по сравнению с существующими решениями.

Когда стартуют тесты

Испытания на общественных трассах начнутся в 2020 году, как только будут оговорены все формальности со шведскими регуляторами, и продлятся несколько лет.

Что известно о Einride?

Стартап основан в 2016 году. В октябре он получил очередное финансирование в размере 25 миллионов долларов и уже проводит испытания электрического автономного грузовика T-pod с мая этого года.



Этот фургон перевозит 15 стандартных поддонов с грузами и проезжает до 200 километров на одной зарядке. Для этого в поддон интегрирована огромная батарея на 300 кВт-час. Место для водителя не предусмотрено, но в случае необходимости удаленный оператор может взять управление на себя.

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