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Botnet: запустили соцсеть, в которой вас постоянно хвалят

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Botnet: что известно о соцсети / unsplash.com

Появилась очень интересная социальная сеть. Она называется Botnet, там кроме пользователя и ботов никого нет. Поэтому если человек запостит в Botnet какой контент, то получит только положительные отзывы.

Как объяснили разработчики, программа не собирает данных пользователей.

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Детали

На самом деле Botnet – это симуляция социальной сети, в которой миллионы ботов, фанатеющих от контурного пользователя. Как только он публикует пост, то сразу же получит тысячи лайков и комментариев.

Она соединила в себе характеристики Twitter и Instagram, то есть пользователи могут выкладывать фото или мысли.

Цель

Ее цель очевидна – помочь некоторым людям чувствовать себя более популярными и не такими одинокими. Ученые критикуют большинство из-за того, что они негативно влияют на самооценку человека и могут привести к ухудшению настроения и депрессии. Особенно опасно это сказывается на психике подростков.

Botnet - соцмережа, яка хвалить користувача

Botnet – соцсеть, которая хвалит пользователя

Как загрузить Botnet

Сейчас приложение можно загрузить только на устройствах на базе iOS. Его можно скачать бесплатно. Правда доступны и некоторые платные услуги.

Например, увеличить количество подписчиков вдвое – это стоит доллар. Также можно купить троллей или бота, который будет шутить под каждым сообщением.

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Новости Техно Техно Интернет
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