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Браузер Internet Explorer оказался опасным: в чем причина

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Опасность использования Internet Explorer / Фото из открытых источников

Браузер Internet Explorer, несмотря на низкую популярность, до сих пор используется многими пользователями, в том числе и корпоративными. Однако недавно специалисты обнаружили уязвимость, которая позволяет хакерам атаковать компьютеры, на которых запущен браузер.

В чем проблема

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Китайская исследовательская группа по безопасности Qihoo 360 сообщила о выявлении уязвимости в Internet Explorer, которая связана с механизмом обработки памяти. Используя "дыру" в коде браузера, злоумышленник может удаленно запускать вредоносный код на зараженном компьютере.

Наличие пробелов в приложении подтвердили и специалисты US-CERT – подразделения внутренней безопасности США. По их словам, уязвимость уже активно эксплуатируется киберпреступниками.

Реакция Microsoft

После ряда сообщений об уязвимости браузера Microsoft признала существование проблемы, но так и не выпустила соответствующий патч. Таким образом, под угрозой заражения оказались все версии Windows (включая Windows 7), которые больше не получают обновления безопасности.

Как себя защитить

Пользователям Windows 10, которые используют классический браузер, рекомендуют перейти на Edge или другое альтернативное решение до выпуска программного исправления для Internet Explorer. Ожидается, что соответствующий апдейт войдет в состав регулярного патча ОС, выпуск которого запланирован на 11 февраля.

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Автор: Ева Шварц
Теги: Техно Интернет Новости Техно Microsoft хакеры Кибербезопасность
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