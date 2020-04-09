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Чат-бот в Viber определяет, находится ли пользователь в зоне риска COVID-19

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Новый чат-бот в Viber / Пресс-служба Viber

В популярном мессенджере Viber появился чат-бот, который помогает определить вероятность заражения коронавирусом. Бот разработали сервис мониторинга здоровья Doctor Online совместно с оператором Киевстар.

Как рассказали Техно 24 в пресс-службе Viber, с помощью чат-бота пользователь также может заказать и оплатить покупку медикаментов.

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Как работает бот

Пользователи проходят короткий опрос. Ответы анализирует искусственный интеллект и определяет, находится ли конкретный пользователь в зоне риска заражения COVID-19.


Чат-бот определяет риски COVID-19 для пользователя / Пресс-служба Viber

"Нынче приложения для обмена сообщениями позволяют решать множество задач – от связи с родными до денежных переводов и консультаций с медиками в режиме онлайн. Это особенно актуально сейчас – в условиях строгого карантина", – рассказал старший директор Viber региона EEMENA Атанас Райков.

Кроме того, с помощью этого бота можно скачать приложение Doctor Online, с его помощью можно бесплатно проконсультироваться с врачом любой специализации. Чат-бот также дает возможность заказывать и оплачивать покупку лекарств внутри Viber через сервис Liki24.com. Доставкой медицинских средств будут заниматься курьеры сервиса, а также Укрпочта и Новая Почта.

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Теги: Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Новости Техно Техно Интернет Viber
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