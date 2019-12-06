Что будет с Солнечной системой в будущем: ужасающее видео

Исследователи из Уорикского университета в Ковентри смоделировали анимацию будущего Солнечной системы. В основе расчетов лежит одна из звезд, которая находится в одной "весовой категории" с Солнцем, но при этом гораздо старше. Выводы ученых получились не слишком утешительными.

Детали исследования

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Согласно отчету астрономов, вокруг звезды под названием WDJ0914+1914 вращается планета вчетверо большего размера, чем она сама. Гравитация светила, которое в пять раз горячее, чем Солнце, вытягивает ее атмосферу в космос, формируя на орбите газовый диск, сообщает.

Модель системы со звездой WDJ0914+1914 – смотрите видео

Примечательно, что безымянная планета расположена очень близко к звезде и не поглощена ею еще на стадии красного гиганта. Вероятно она находилась гораздо дальше и позже переместилась на текущую орбиту уже после того, как звезда превратилась в белый карлик.

Такую систему мы не видели никогда раньше. Мне немедленно стало ясно, что это уникальная звезда,

– сообщил журналистам астрофизик Борис Генике.

Что ждет Солнечную систему в будущем

На основании возраста WDJ0914+1914 и ее положения на главной последовательности ученые спрогнозировали будущее Солнечной системы.

Когда у нашего светила закончится водородное топливо, оно превратится в красного гиганта и поглотит Землю. Через некоторое время звезда "сбросит" внешние слои вещества и станет белым карликом, вокруг которого будут вращаться отдаленные планеты вроде Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна.

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Как будет выглядеть Солнечная система в будущем – смотрите видео

Впрочем, как уверяют исследователи, нынешним жителям Земли вряд ли удастся увидеть картину преобразования Солнца в красный гигант и белый карлик.Для этого должно пройти по меньшей мере нескольких миллиардов лет.

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