Cybertuck или коттедж на острове: что можно купить вместо Apple Mac Pro (2019)

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Новый компьютер Apple Mac Pro (2019) / iphones

Недавно новый компьютер от Apple – Mac Pro (2019) – официально поступил в продажу. Сейчас он недоступен в Украине, но стоимость его полной топовой комплектации в США шокирует – это 59 647 долларов (1 413 000 гривен).

В комплектацию входит Apple Mac Pro (2019):

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  • Персональный компьютер 52 599 долларов;
  • Монитор Apple Pro Display за 5 999 долларов;
  • Также в стоимость добавляем специальную подставку за 999 долларов;
  • Фирменный трекпад – 50 долларов.

За эти деньги можно купить очень многое. Если у вас есть "лишние" 59 647 долларов (или 1 413 000 гривен) и раздумываете во что их можно инвестировать, Техно 24 подобрал несколько интересных альтернатив.

Что можно купить вместо Apple Mac Pro (2019)

  • Например, вы можете купить однокомнатную квартиру в Киеве. Новостройку в Печерском районе столицы можно приобрести за 1,440 тысяч гривен.
  • Еще одна интересная альтернатива – новый електропикап от Tesla – Cybertuck, который Илон Маск представил в ноябре. Правда, пока его купить еще нельзя – он поступит в продажу не раньше 2021 года. Базовая модификация такой машины обойдется в 39 900 долларов (то есть 956 600 гривен по нынешнему курсу).

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  • Если вы фанат водных видов транспорта, то обратите внимание на яхты. Модель яхты Bayliner VR5O Cuddy, которая была в употреблении, в Украине можно купить за 1 180 820 гривен.
  • Или же лучше приобретите недвижимость на острове Хиос (Греция). Это же гораздо приятнее проводить время у моря, чем за компьютером. Коттедж на Хиосе можно найти за 1 180 822 гривен.
  • Еще больше впечатлений можно получить в космосе. И за такие деньги – это вполне реально. NASA уже продают билеты на Международную космическую станцию ​​за 829 120 гривен. Первый такой туристический полет запланирован на 2020 год.
  • Ну и напоследок предлагаем вам стать акционером Apple. Одну акцию компании можно купить за 6 348 гривен за акцию. А за 59 647 долларов можно приобрести 222,5 акций.

Що можна купити замість Apple Mac Pro (2019)
Вместо Apple Mac Pro (2019) можно купить и много чего другого

 

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Автор: Сергей Матусовский
Теги: Новости Техно Техно Apple Смартфоны Инфографика Гаджеты
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