Для чего смартфонам искусственный интеллект: объяснение экспертов

Искусственный интеллект учится и развивается очень быстрыми темпами. То, что несколько лет назад казалось фантастикой, теперь обычные вещи. В перспективности нейросетей убеждены и специалисты из компании Samsung – они рассказали для чего искусственный интеллект нужен смартфонам и гаджетам.

Для чего нужен ИИ

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Центр искусственного интеллекта Samsung в Торонто специализируется на разработке технологий визуального понимания.

Бывший заведующий кафедрой компьютерных наук Свен Дикинсон считает, что смартфон должен быть интуитивно понятен и доступен каждому человеку. С этой целью совершенствуется система взаимодействия между человеком и встроенным искусственным интеллектом.

Сейчас разработчики полагаются на камеры и диалог с пользователем. В будущем это будет происходить с помощью так называемого машинного зрения. Для этого искусственный интеллект должен видеть и понимать мир точно так же, как и обычный человек.

Пользователь не должен читать инструкцию, чтобы выяснить, какие кнопки и в каком порядке он должен нажимать на смартфоне. Скорее, надо показать устройству, я (как пользователь) хочу, и рассказать ему об этом естественным языком, понятном всем в мире, в котором я живу,

– пояснил Свен Дикинсон.

Развитие экосистемы

Одним из решений сложившейся ситуации представители Samsung видят создание концепции "подключенного образа жизни".



Специалисты хотят научить нейросеть понимать мир

По мнению Свена Дикинсона, в компании для этого есть огромный потенциал в виде портфолио из множества гаджетов, которые можно объединить в экосистему. Это поможет нейросети понять мир людей с помощью построения причинно-следственных связей, основанных на общих законах этого мира.

Перспективы развития нейросети

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Кроме того, Свен Дикинсон считает, что искусственный интеллект не просто должен давать ответ на вопрос, но и уметь объяснить, почему был выбран именно такой сценарий диалога. Если же у гаджета недостаточно информации, то нейросеть могла бы попросить пользователя предоставить больше данных с помощью камеры, языка и других способов коммуникации.

Такая модель называется "активный диалог" или "активное видение", и именно она станет ключом к дальнейшему построению взаимоотношений между умными устройствами и человеком.

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