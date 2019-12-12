Дорогой монитор Apple Pro Display XDR требует еще и "драгоценного" ухода
Вместе с десктопом Mac Pro за 52 тысячи долларов в продажу поступил и монитор Apple Pro Display XDR за 5999 долларов. Однако премиальной оказалась не только цена новинки, но и инструкция по уходу за ней.
Особенности дисплея и ухода за ним
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Apple особенно предостерегает пользователей от использования "неофициальных" аксессуаров для протирки дисплея Apple Pro Display XDR.
По данным производителя, специальное покрытие Pro Display XDR предназначенное для защиты от бликов с сохранением высокой контрастности изображения.
Обзор Pro Display XDR – смотрите видео
На странице поддержки продукта компания подчеркивает, что пользователи никогда не должны протирать нанотекстурное стекло чем-либо, кроме специальной полировочной ткани, поставляемой в комплекте с дисплеем.
Используйте только сухую полировальную ткань, которыя поставляется с дисплеем для того, чтобы вытереть пыль или грязь с экрана. Не добавляйте воду и не используйте другие жидкости для очистки нанотекстурированного стекла. Никогда не используйте любую другую ткань,
– говорится в инструкции.
Как ухаживать за монитором Apple
Уход за салфеткой
При загрязнении фирменной салфетки ее рекомендуется стирать вручную с мылом и просушивать в течении 24 часов.
Если пользователь по какой-то причине потерял этот аксессуар, ему рекомендуется обратиться в службу поддержки, чтобы заказать еще один такой же. Примечательно, что розничная стоимость "ай-салфетки" не сообщается.
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