Electronic Arts готовит новую часть игры Need for Speed: вероятная дата анонса

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Electronic Arts готовит новую часть игры Need for Speed
Electronic Arts готовит новую часть игры Need for Speed / Скриншот из игры Need for Speed

Компания Electronic Arts объявила дату выхода новых частей игр Need for Speed и Plants vs. Zombies. Издатель обнадежил геймеров, что новые тайтлы увидят свет уже до конца этого года.

Вероятная дата релиза. Портал GameSpot сообщает, что релизы ожидаются в период между октябрем и декабрем.

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Заглядывая вперед, мы рады запустить Anthem ... Улучшить Apex Legends и связанный с Titanfall опыт, выпустить новые игры Plants vs. Zombies и Need for Speed, а также добавить Star Wars Jedi: Fallen Order к наших спортивным играм осенью,
– сообщил инвесторам финансовый директор Electronic Arts Блэйк Йоргенсен.

Что известно о новых играх? Очевидно, Need for Speed и Plants vs. Zombies будут анонсированы в рамках E3 2019. Пока трудно сказать, какое название получит первая, а вот вторая игра, скорее всего – Plants vs. Zombies: Garden Warfare 3.

Дата анонса новых игр EA. Заметим, EA Play 2019 пройдет в период с 7 по 9 июня. На мероприятии в рамках E3 2019 компания Electronic Arts представит ряд игр, в том числе еще неанонсированные.

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Теги: Техно Новости Техно Игры Electronic Arts
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