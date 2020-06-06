В Facebook ищут признаки иностранного вмешательства в протесты в США
Компания Facebook активно ищет "признаки " иностранного вмешательства в протесты в США. Глава отдела кибербезопасности компании Натаниэль Глейчер заверил, что на сегодня не выявлено никаких доказательств внешнего воздействия.
Руководство компании сообщит в случае выявления фактов иностранного вмешательства или других неправомерных действий, которые имеют влияние на массовые протесты в Штатах. Об этом Натаниэль Глейчер написал на своей твиттер-странице.
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Он отметил, что в Facebook активно искали и не увидели иностранного вмешательства или скоординированной неправомерной деятельности, направленной против акций протеста.
"Если мы найдем их, то удалим и об этом сообщим", – заверил глава отдела кибербезопасности компании.
О возможном вмешательстве других стран в протесты в Америке ранее заявлял генеральный прокурор США Уильям Барр. По его словам, некоторые иностранные группировки занимаются дезинформацией в социальных сетях. Также он упомянул российское вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году.
Что известно о вмешательстве России в выборы президента в США?В течение двух лет после президентских выборов в Штатах в 2016 году продолжалось расследование по поводу возможного вмешательства России в избирательный процесс. В 2019 году был представлен отчет команды спецпрокурора Роберта Мюллера, согласно которому российское вмешательство таки было.
В частности, в отчете были указаны взломы россиянами электронных серверов демократов и обнародование украденного переписки на сайте WikiLeaks, а также попытки российских спецслужб повлиять на кампанию через соцсети.
Заметим, что ранее Facebook уже закрыл несколько радикальных групп, участники которых призывали приносить оружие на акции протеста.
Причины протестов в США:
- 25 мая полицейские жестоко задержали темнокожего американца Джорджа Флойда за то, что мужчина пытался рассчитаться в магазине фальшивыми чеком на 20 долларов.
- На видео, которое попало в сеть, видно, что полицейский 7 минут придавливал шею мужчину к земле и отпустил его только тогда, когда тот уже был без сознания.
- После этого США охватили массовые протесты, в результате которых арестовали свыше 4 тысяч человек. Пострадавшие есть среди силовиков и митингующих. В крупных городах ввели комендантский час.
- Массовые акции протесты кое-где превратились в мародерства: участники грабили магазины и уничтожали чужие машины.
- Ряд акций против расизма прошли и во многих других странах. В частности, протесты добрались и до Австралии.