Компания Facebook активно ищет "признаки " иностранного вмешательства в протесты в США. Глава отдела кибербезопасности компании Натаниэль Глейчер заверил, что на сегодня не выявлено никаких доказательств внешнего воздействия.

Руководство компании сообщит в случае выявления фактов иностранного вмешательства или других неправомерных действий, которые имеют влияние на массовые протесты в Штатах. Об этом Натаниэль Глейчер написал на своей твиттер-странице.

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Он отметил, что в Facebook активно искали и не увидели иностранного вмешательства или скоординированной неправомерной деятельности, направленной против акций протеста.

"Если мы найдем их, то удалим и об этом сообщим", – заверил глава отдела кибербезопасности компании.

We’ve seen some speculation around the risk of CIB or foreign interference in the US protests. We are actively looking and haven’t yet seen foreign interference or domestic coordinated inauthentic behavior targeting the protests. If we find it, we'll remove and report it. — Nathaniel Gleicher (@ngleicher) June 5, 2020

О возможном вмешательстве других стран в протесты в Америке ранее заявлял генеральный прокурор США Уильям Барр. По его словам, некоторые иностранные группировки занимаются дезинформацией в социальных сетях. Также он упомянул российское вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году.

Что известно о вмешательстве России в выборы президента в США?В течение двух лет после президентских выборов в Штатах в 2016 году продолжалось расследование по поводу возможного вмешательства России в избирательный процесс. В 2019 году был представлен отчет команды спецпрокурора Роберта Мюллера, согласно которому российское вмешательство таки было.



В частности, в отчете были указаны взломы россиянами электронных серверов демократов и обнародование украденного переписки на сайте WikiLeaks, а также попытки российских спецслужб повлиять на кампанию через соцсети.

Заметим, что ранее Facebook уже закрыл несколько радикальных групп, участники которых призывали приносить оружие на акции протеста.

Причины протестов в США: