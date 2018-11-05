Флагманский смартфон OnePlus 6T попал в книгу Гиннеса
29 октября китайская компания OnePlus представила свой новый смартфон под названием OnePlus 6T. Недавно стало известно, что новый флагман уже попал в книгу рекордов Гиннеса.
Об этом компания сообщила в соцсетях.
Так, OnePlus организовала мероприятие, во время которого активисты выполнили массовую распаковку смартфона – они вместе открыли 559 устройств OnePlus 6T.
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На мероприятии присутствовали представители Книги рекордов Гиннесса, которые и зафиксировали этот рекорд.
Это событие проходило в Индии через несколько дней после анонса смартфона. Большинство из распаковывателей были фанатами OnePlus, которые уже купили новинку.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ OnePlus 6T
- ДисплейТип: AMOLED
Диагональ: 6,4 дюйма
Рвзширение: 2340х1080 пикселей
- ПроцессорSnapdragon 845
- Видеопроцессор Adreno 630
- ПамятьОперативная: 8 ГБ
Встроенная: 128 ГБ
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- КамераОсновная: 16 Мп + 20 Мп (f /1.7)
Фронтальная: 16 Мп
- Аккумулятор3700 мАг
- Операционая системаAndroid 8.1 Oreo
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