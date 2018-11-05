Флагманский смартфон OnePlus 6T попал в книгу Гиннеса

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OnePlus 6T попал в книгу Гиннеса
OnePlus 6T попал в книгу Гиннеса / Фото из открытых источников

29 октября китайская компания OnePlus представила свой новый смартфон под названием OnePlus 6T. Недавно стало известно, что новый флагман уже попал в книгу рекордов Гиннеса.

Об этом компания сообщила в соцсетях.

Так, OnePlus организовала мероприятие, во время которого активисты выполнили массовую распаковку смартфона – они вместе открыли 559 устройств OnePlus 6T.

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На мероприятии присутствовали представители Книги рекордов Гиннесса, которые и зафиксировали этот рекорд.

Это событие проходило в Индии через несколько дней после анонса смартфона. Большинство из распаковывателей были фанатами OnePlus, которые уже купили новинку.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ OnePlus 6T

  • ДисплейТип: AMOLED
    Диагональ: 6,4 дюйма
    Рвзширение: 2340х1080 пикселей
  • ПроцессорSnapdragon 845
  • Видеопроцессор Adreno 630
  • ПамятьОперативная: 8 ГБ
    Встроенная: 128 ГБ
  •  
  • КамераОсновная: 16 Мп + 20 Мп (f /1.7)
    ​Фронтальная: 16 Мп
  • Аккумулятор3700 мАг
  • Операционая системаAndroid 8.1 Oreo

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Теги: Техно Смартфоны Рекорды OnePlus
Источник: Техно
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