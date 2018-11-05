Флагманский смартфон OnePlus 6T попал в книгу Гиннеса

29 октября китайская компания OnePlus представила свой новый смартфон под названием OnePlus 6T. Недавно стало известно, что новый флагман уже попал в книгу рекордов Гиннеса.

Об этом компания сообщила в соцсетях.

Так, OnePlus организовала мероприятие, во время которого активисты выполнили массовую распаковку смартфона – они вместе открыли 559 устройств OnePlus 6T.

Читайте также: Всю партию нового смартфона Xiaomi Mi Mix 3 раскупили за минуту

На мероприятии присутствовали представители Книги рекордов Гиннесса, которые и зафиксировали этот рекорд.

Это событие проходило в Индии через несколько дней после анонса смартфона. Большинство из распаковывателей были фанатами OnePlus, которые уже купили новинку.

Remember the date! 01/11/2018 - We officially broke the Guinness World Record for Most number of people Unboxing simultaneously! Here are some snapshots from the evening. pic.twitter.com/KiDMKeOpUD — OnePlus India (@OnePlus_IN) 1 листопада 2018 р.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ OnePlus 6T Дисплей Тип: AMOLED

Диагональ: 6,4 дюйма

Рвзширение: 2340х1080 пикселей

Тип: AMOLED Диагональ: 6,4 дюйма Рвзширение: 2340х1080 пикселей Процессор Snapdragon 845

Snapdragon 845 Видеопроцессор Adreno 630

Adreno 630 Память Оперативная: 8 ГБ

Встроенная: 128 ГБ

Оперативная: 8 ГБ Встроенная: 128 ГБ

Камера Основная: 16 Мп + 20 Мп (f /1.7)

​Фронтальная: 16 Мп

Основная: 16 Мп + 20 Мп (f /1.7) ​Фронтальная: 16 Мп Аккумулятор 3700 мАг

3700 мАг Операционая системаAndroid 8.1 Oreo

Другие новости, касающиеся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно