Фото, сделанные на смартфон Xiaomi Mi Mix 3, появились в сети

1804 Читати новину українською
Фото, сделанные на смартфон Xiaomi Mi Mix 3
Фото, сделанные на смартфон Xiaomi Mi Mix 3 / Фото из открытых источников

До анонса смартфона Xiaomi Mi Mix 3 остается меньше недели и в сети появляется все больше официальной информации относительно нового безрамочного флагмана. Совсем недавно президент компании Лин Бин рассекретил дизайн и дату анонса новинки, а теперь поделился первыми снимками, сделанными на Xiaomi Mi Mix 3.

Об этом сообщает Gizmochina.

Читайте также: Когда представят смартфон Xiaomi Mi Mix 3: назвали точную дату

Фотографии опубликованы на странице Бина в китайской социальной сети Weibo. На снимках, которые демонстрируют возможности основной камеры смартфона при съемке с приглушенным освещением, виднеется надпись "снято на двойную AI-камеру Mi Mix 3". На втором кадре отчетливо видна работа портретного режима, размывающего задний фон.

Xiaomi Mi Mix 3

Фото, сделанные на Xiaomi Mi Mix 3 "слили" в сеть

Подробные характеристики сенсоров камеры пока неизвестны. Но вполне вероятно, что фотовозможности новинки как минимум не уступят Mi Mix 2S, который набрал 97 баллов в рейтинге DxOMark.

Xiaomi Mi Mix 3
Как снимает камера Xiaomi Mi Mix 3

Xiaomi Mi Mix 3

Фото сделано на двойную камеру Xiaomi Mi Mix 3

Отметим, Xiaomi Mi Mix 3 оборудован 8-ядерным процессором Qualcomm Snapdragon 845 и 10 ГБ оперативной памяти в топовой конфигурации, с дактилоскопом и системой распознавания лица. Предполагается, что он станет первым в мире серийным смартфоном с поддержкой технологии 5G.

Читайте также: Смартфон Xiaomi Mi 8 Lite официально представили в Украине: характеристики и цена

Компания Xiaomi намерена официально представить новинку в ходе мероприятия, намеченного на 25 октября 2018 года.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Теги: Техно Китай Смартфоны Xiaomi
Источник: Техно
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Когда Hyperloop заработает в Украине – Омелян назвал сроки
22 октября 21:04 Когда Hyperloop заработает в Украине – Омелян назвал сроки
170
Кто такой Пол Аллен: легендарный программист, который основал корпорацию Microsoft
21 октября 20:06 Кто такой Пол Аллен: легендарный программист, который основал корпорацию Microsoft
Анастасія Можаровська 473
Топ-7 мифов о смартфоне, в которые пора перестать верить
21 октября 14:03 Топ-7 мифов о смартфоне, в которые пора перестать верить
Блог Медіа 2842
Какие смарт-часы лучше: Samsung Galaxy Watch или Apple Watch 4
20 октября 20:05 Какие смарт-часы лучше: Samsung Galaxy Watch или Apple Watch 4
1243
Планируете ли вы покупать новые iPhone Xs и iPhone Xs Max
19 октября 11:21 Планируете ли вы покупать новые iPhone Xs и iPhone Xs Max
565
Словарь стартапера: как найти общий язык с инвестором
18 октября 10:21 Словарь стартапера: как найти общий язык с инвестором
Євгенія Мазур 412
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук