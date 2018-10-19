Фото, сделанные на смартфон Xiaomi Mi Mix 3, появились в сети

До анонса смартфона Xiaomi Mi Mix 3 остается меньше недели и в сети появляется все больше официальной информации относительно нового безрамочного флагмана. Совсем недавно президент компании Лин Бин рассекретил дизайн и дату анонса новинки, а теперь поделился первыми снимками, сделанными на Xiaomi Mi Mix 3.

Об этом сообщает Gizmochina.

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Фотографии опубликованы на странице Бина в китайской социальной сети Weibo. На снимках, которые демонстрируют возможности основной камеры смартфона при съемке с приглушенным освещением, виднеется надпись "снято на двойную AI-камеру Mi Mix 3". На втором кадре отчетливо видна работа портретного режима, размывающего задний фон.

Фото, сделанные на Xiaomi Mi Mix 3 "слили" в сеть

Подробные характеристики сенсоров камеры пока неизвестны. Но вполне вероятно, что фотовозможности новинки как минимум не уступят Mi Mix 2S, который набрал 97 баллов в рейтинге DxOMark.



Как снимает камера Xiaomi Mi Mix 3

Фото сделано на двойную камеру Xiaomi Mi Mix 3

Отметим, Xiaomi Mi Mix 3 оборудован 8-ядерным процессором Qualcomm Snapdragon 845 и 10 ГБ оперативной памяти в топовой конфигурации, с дактилоскопом и системой распознавания лица. Предполагается, что он станет первым в мире серийным смартфоном с поддержкой технологии 5G.

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Компания Xiaomi намерена официально представить новинку в ходе мероприятия, намеченного на 25 октября 2018 года.

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