Гендиректор Mozilla раскритиковал инициативу Microsoft

37 Читати новину українською
Крис Берд
Крис Берд / Фото из открытых источников

Генеральный директор Mozilla Крис Берд осудил решение холдинга Microsoft о переводе браузера Edge на движок Google Chromium с открытым исходным кодом (который является основой браузера Chrome).

Об этом пишет Engadget.

Таким образом, считает Берд, Microsoft передает поисковику Google еще больше контроля над жизнью пользователей. Правда, он же добавил, что с точки зрения бизнеса это имеет смысл.

Читайте также: Google закрывает еще один популярный сервис

По словам Берда, такой шаг Microsoft может стать роковым для Mozilla, которая может похвастаться собственным программным обеспечением с открытым исходным кодом Quantum Gecko.

"Использование Firefox помогает веб-разработчикам и компаниям думать не только о Chrome. И это помогает Firefox и Mozilla улучшить общую жизнь в интернете – больше выбора, больше возможностей безопасности, больше конкуренции", – уверяет Крис Берд.

Как известно, Google Chrome занимает более 67 процентов мирового рынка, при этом Firefox остается на втором месте с 11 процентами. Между тем Microsoft Edge занимает всего 4, 24 процента.

Напомним, ранее подтвердилась информация, что Microsoft работает над созданием собственного браузера на базе Chromium. Таким образом в корпорации хотят заменить Edge, который называли преемником Internet Explorer. Это означает, что Microsoft решила отказалаться от стандарта EdgeHTML на пользу Chromium.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Теги: Microsoft Mozilla Техно IT-бизнес
Источник: Техно
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Samsung Galaxy A8s с "дырой" в экране представили официально
10 декабря 17:07 Samsung Galaxy A8s с "дырой" в экране представили официально
420
Huawei провела закрытую презентацию и представила Honor View20 с "дырой" в экране
10 декабря 12:51 Huawei провела закрытую презентацию и представила Honor View20 с "дырой" в экране
328
Лучшие игры ноября 2018: Battlefield V, Fallout 76, Hitman 2
9 декабря 20:08 Лучшие игры ноября 2018: Battlefield V, Fallout 76, Hitman 2
387
Кто такой Алан Тьюринг: один из создателей современной информатики и искусственного интеллекта
9 декабря 16:02 Кто такой Алан Тьюринг: один из создателей современной информатики и искусственного интеллекта
306
Лучшие смартфоны ноября - рейтинг Техно 24
8 декабря 20:03 Лучшие смартфоны ноября - рейтинг Техно 24
2211
Самые популярные вирусы-вымогатели: как бесплатно вернуть доступ к файлам
8 декабря 14:04 Самые популярные вирусы-вымогатели: как бесплатно вернуть доступ к файлам
Блог Медіа 275
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук