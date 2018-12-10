Гендиректор Mozilla раскритиковал инициативу Microsoft

Генеральный директор Mozilla Крис Берд осудил решение холдинга Microsoft о переводе браузера Edge на движок Google Chromium с открытым исходным кодом (который является основой браузера Chrome).

Об этом пишет Engadget.

Таким образом, считает Берд, Microsoft передает поисковику Google еще больше контроля над жизнью пользователей. Правда, он же добавил, что с точки зрения бизнеса это имеет смысл.

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По словам Берда, такой шаг Microsoft может стать роковым для Mozilla, которая может похвастаться собственным программным обеспечением с открытым исходным кодом Quantum Gecko.

"Использование Firefox помогает веб-разработчикам и компаниям думать не только о Chrome. И это помогает Firefox и Mozilla улучшить общую жизнь в интернете – больше выбора, больше возможностей безопасности, больше конкуренции", – уверяет Крис Берд.

Как известно, Google Chrome занимает более 67 процентов мирового рынка, при этом Firefox остается на втором месте с 11 процентами. Между тем Microsoft Edge занимает всего 4, 24 процента.

Напомним, ранее подтвердилась информация, что Microsoft работает над созданием собственного браузера на базе Chromium. Таким образом в корпорации хотят заменить Edge, который называли преемником Internet Explorer. Это означает, что Microsoft решила отказалаться от стандарта EdgeHTML на пользу Chromium.

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