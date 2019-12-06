"Google Карты" сделают ночные прогулки более безопасными

Возможности картографического сервиса Google Maps давно не ограничиваются простым построением маршрута. Популярное мобильное приложение уже научилось показывать дорожные камеры и общаться на разных языках, а вскоре получит еще одну полезную функцию.

Ориентирована она будет на пешеходов, которым пришлось передвигаться по городу в темное время суток, сообщает Thenextweb.

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Новая функция

В коде бета-версии Google Maps v10.31.0 энтузиасты обнаружили упоминание новой функции сервиса под кодовым названием Lighting, которая предусматривает "световую" маркировку улиц в ночное время.

Согласно утечке, в будущих сборках приложения появится градация степени освещения улиц – от яркого (такие маршруты будут подсвечены желтым цветом) до слабого или отсутствующего. Поскольку нововведение еще находится в разработке, информации о принципах его работы и даты релиза инсайдеры не предоставили.

Google делает мир более безопасным

Это не первая попытка компании помочь пользователям избежать неприятностей. Несколько лет назад разработчики интегрировали в "Google Карты" функцию SOS Alerts с сообщениями о возможных природных и другие катаклизмах.

Например, после нескольких нападений на граждан в районе Лондонского моста он был обозначен как "опасная зона". Этим летом Google также представила специальную функцию для Индии – теперь пользователи получают уведомления, если их водитель внезапно отклонился от проложенного маршрута.

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