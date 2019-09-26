Google представила операционную систему Android 10 для бюджетных смартфонов

Компания Google представила операционную систему для смартфонов начального уровня – Android 10 (Go Edition). Помимо традиционной оптимизации скорости работы на бюджетных устройствах, новая версия ОС получила функцию шифрования данных и обновленный набор фирменных приложений.

Главные особенности новой версии ОС. По заявлению Google, быстродействие новой Go-версии Android во время запуска программы выросло на 10% по сравнению с прошлогодней, передает 9to5google.

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Еще одним нововведением стало использование технологии Adiantum, которая дает возможность бюджетным устройствам с ограниченными системными ресурсами шифровать данные без ущерба для производительности.

Приложения. К набору стандартных приложений для бюджетных устройств добавили Gallery Go – одно из последних новшеств, созданных командой Google Photos. Приложение оптимизировано для работы в автономном режиме с использованием машинного обучения на устройства для классификации изображений: например, фотографии домашних животных, портретные снимки и селфі автоматически будут сгруппированы по категориям.

Первые смартфоны под управлением Android 10 (Go Edition) з'влять уже до конца осени

Поисковик Google Go, в свою очередь, примечателен функцией чтения веб-страниц, а также обзавелся возможностями сервиса Google Lens.

Дата выхода первых устройств. Первые устройства под управлением Android 10 (Go Edition) появятся в продаже до конца осени текущего года. По данным Google, за последние 18 месяцев на рынок поступило более 1600 моделей устройств с Go-версии мобильной ОС.

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