Google Translate будут использовать для перевода статей Википедии: детали

Wikimedia Foundation добавила к числу своих инструментов фирменный переводчик Google Translate. Идея состоит в том, чтобы выполнять черновой перевод контента для неанглийских версий Википедии, после чего перевод уже можно редактировать.

В фонде новинку уже назвали "одной из самых совершенных систем машинного перевода, доступных на сегодняшний день". Также в Wikimedia Foundation сообщили, что редакторы-добровольцы Википедии давно уже просят об интеграции Google Translate.

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А издание VentureBeat уточняет, что этот шаг является расширением прежнего партнёрства. Ранее компания из Маунтин-Вью пообещал помочь Википедии в продвижении английской версии в Индонезии. Помогала Google и финансово.

Важно отметить, что все переводы, созданные для Wikimedia Foundation, будут опубликованы под лицензией Creative Commons, также в будущем их можно будет добавить в саму Википедию. Кроме того, в фонде заявили, что не будут делиться персональными данными с технологическим гигантом.



Не смотря на резонанс, Google может отказаться от сотрудничества

Отметим, что некоторые эксперты допускают, что Google откажется от участия в проекте, поскольку Wikimedia Foundation не хочет рекламировать компанию в переводах. Это может привести к расторжению заключённого контракта. При этом все права собственности остаются у Википедии.

Как отмечается, на данный момент в Википедии используется открытое программное обеспечение Apertium для перевода около 400 тысяч статей. Внедрение Google Translate позволит расширить возможности системы перевода, поскольку эта версия "знает" на 15 языков больше, в числе которых есть зулусский. Перевод статей на него позволит миллионам жителей ЮАР расширить свою информированность.

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