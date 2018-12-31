Huawei Y5 Lite Android Oreo: анонсировали доступный смартфон на Android Go
Компания Huawei анонсировала смартфон начального уровня Y5 Lite Android Oreo (Go Edition). Новинка получила большой дисплей и очень демократичную цену.
Об этом сообщает GSMArena.
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Huawei Y5 Lite Android Oreo (Go Edition) оборудован 5,45-дюймовым IPS дисплеем. Дисплей имеет разрешение 1440 × 720 пикселей и соотношением сторон 18: 9.
Huawei Y5 Lite Android Oreo получил большой дисплей
"Сердцем" новинки стал процессор MediaTek MT6739, который содержит четыре 64-битных вычислительных ядра ARM Cortex-A53 с тактовой частотой до 1,5 ГГц и графический ускоритель IMG PowerVR GE8100. Объем оперативной памяти составляет всего 1 ГБ.
Huawei Y5 Lite Android Oreo получил по одному модулю камеры: фронтальной и основной
Основная камера имеет разрешение 8 мегапикселей и максимальную диафрагму f / 2,0. Фронтальная камера представлена модулем на 5 мегапикселей с максимальной диафрагмой f / 2,2.
Huawei Y5 Lite Android Oreo будет поддерживать две SIM-карты
Huawei Y5 Lite имеет на борту флеш-накопитель вместимостью 16 ГБ с возможностью расширения за счет карты microSD. За питание отвечает аккумуляторная батарея емкостью 3020 миллиампер часов.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Huawei Y5 Lite Android Oreo
- ДисплейДиагональ: 5,45 дюйма
Разрешение: 1440 × 720 пикселей
Тип: IPS
- ПроцессорMediaTek MT6739
- ВидеопроцессорIMG PowerVR GE8100
- ПамятьОперативная: 1 ГБ
Встроенная: 16 ГБ
- КамераОсновная: 8 Мп
Фронтальная: 5 Мп
- Аккумулятор3 020 мАч
- Операционная системаAndroid Oreo (Go Edition)
Устройство Huawei Y5 Lite Android Oreo поступит в продажу в черном и синем вариантах цветового исполнения по ориентировочной цене 100 евро (около 3 200 гривен).
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