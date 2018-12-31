Huawei Y5 Lite Android Oreo: анонсировали доступный смартфон на Android Go

Компания Huawei анонсировала смартфон начального уровня Y5 Lite Android Oreo (Go Edition). Новинка получила большой дисплей и очень демократичную цену.

Об этом сообщает GSMArena.

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Huawei Y5 Lite Android Oreo (Go Edition) оборудован 5,45-дюймовым IPS дисплеем. Дисплей имеет разрешение 1440 × 720 пикселей и соотношением сторон 18: 9.



Huawei Y5 Lite Android Oreo получил большой дисплей

"Сердцем" новинки стал процессор MediaTek MT6739, который содержит четыре 64-битных вычислительных ядра ARM Cortex-A53 с тактовой частотой до 1,5 ГГц и графический ускоритель IMG PowerVR GE8100. Объем оперативной памяти составляет всего 1 ГБ.



Huawei Y5 Lite Android Oreo получил по одному модулю камеры: фронтальной и основной

Основная камера имеет разрешение 8 мегапикселей и максимальную диафрагму f / 2,0. Фронтальная камера представлена модулем на 5 мегапикселей с максимальной диафрагмой f / 2,2.



Huawei Y5 Lite Android Oreo будет поддерживать две SIM-карты

Huawei Y5 Lite имеет на борту флеш-накопитель вместимостью 16 ГБ с возможностью расширения за счет карты microSD. За питание отвечает аккумуляторная батарея емкостью 3020 миллиампер часов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Huawei Y5 Lite Android Oreo Дисплей Диагональ: 5,45 дюйма

Разрешение: 1440 × 720 пикселей

Тип: IPS

Диагональ: 5,45 дюйма Разрешение: 1440 × 720 пикселей Тип: IPS Процессор MediaTek MT6739

MediaTek MT6739 Видеопроцессор IMG PowerVR GE8100

IMG PowerVR GE8100 Память Оперативная: 1 ГБ

Встроенная: 16 ГБ

Оперативная: 1 ГБ Встроенная: 16 ГБ Камера Основная: 8 Мп

Фронтальная: 5 Мп

Аккумулятор 3 020 мАч

3 020 мАч Операционная системаAndroid Oreo (Go Edition)

Устройство Huawei Y5 Lite Android Oreo поступит в продажу в черном и синем вариантах цветового исполнения по ориентировочной цене 100 евро (около 3 200 гривен).

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