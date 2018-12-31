Huawei Y5 Lite Android Oreo: анонсировали доступный смартфон на Android Go

36 Читати новину українською
Huawei Y5 Lite Android Oreo: характеристики, цена
Huawei Y5 Lite Android Oreo: характеристики, цена / Фото из открытых источников

Компания Huawei анонсировала смартфон начального уровня Y5 Lite Android Oreo (Go Edition). Новинка получила большой дисплей и очень демократичную цену.

Об этом сообщает GSMArena.

Читайте также: Лучшие смартфоны декабря – рейтинг Техно 24

Huawei Y5 Lite Android Oreo (Go Edition) оборудован 5,45-дюймовым IPS дисплеем. Дисплей имеет разрешение 1440 × 720 пикселей и соотношением сторон 18: 9.

Huawei Y5 Lite Android Oreo
Huawei Y5 Lite Android Oreo получил большой дисплей

"Сердцем" новинки стал процессор MediaTek MT6739, который содержит четыре 64-битных вычислительных ядра ARM Cortex-A53 с тактовой частотой до 1,5 ГГц и графический ускоритель IMG PowerVR GE8100. Объем оперативной памяти составляет всего 1 ГБ.

Huawei Y5 Lite Android Oreo
Huawei Y5 Lite Android Oreo получил по одному модулю камеры: фронтальной и основной

Основная камера имеет разрешение 8 мегапикселей и максимальную диафрагму f / 2,0. Фронтальная камера представлена модулем на 5 мегапикселей с максимальной диафрагмой f / 2,2.

Huawei Y5 Lite Android Oreo
Huawei Y5 Lite Android Oreo будет поддерживать две SIM-карты

Huawei Y5 Lite имеет на борту флеш-накопитель вместимостью 16 ГБ с возможностью расширения за счет карты microSD. За питание отвечает аккумуляторная батарея емкостью 3020 миллиампер часов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Huawei Y5 Lite Android Oreo

  • ДисплейДиагональ: 5,45 дюйма
    Разрешение: 1440 × 720 пикселей
    Тип: IPS
  • ПроцессорMediaTek MT6739
  • ВидеопроцессорIMG PowerVR GE8100
  • ПамятьОперативная: 1 ГБ
    Встроенная: 16 ГБ
  • КамераОсновная: 8 Мп
    Фронтальная: 5 Мп
  • Аккумулятор3 020 мАч
  • Операционная системаAndroid Oreo (Go Edition)

 

Устройство Huawei Y5 Lite Android Oreo поступит в продажу в черном и синем вариантах цветового исполнения по ориентировочной цене 100 евро (около 3 200 гривен).

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Теги: Техно Китай Huawei Android Обзоры Смартфоны Цены
Источник: Техно
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Самые лучшие смартфоны декабря – рейтинг Техно 24
3 января 21:02 Самые лучшие смартфоны декабря – рейтинг Техно 24
499
ТОП-5 фильмов и мультфильмов о роботах, которые стоит увидеть каждому
2 января 21:05 ТОП-5 фильмов и мультфильмов о роботах, которые стоит увидеть каждому
Анастасія Можаровська 1402
Самый лучший бюджетник: какой недорогой смартфон был лучшим в 2018 году – опрос
1 января 13:02 Самый лучший бюджетник: какой недорогой смартфон был лучшим в 2018 году – опрос
1821
Какой смартфон можно считать лучшим в 2018 году: опрос
31 декабря 2018 08:07 Какой смартфон можно считать лучшим в 2018 году: опрос
1914
Лучшие гаджеты 2018 года – рейтинг Техно 24
30 декабря 2018 16:02 Лучшие гаджеты 2018 года – рейтинг Техно 24
Ірина Полицька 945
Самые громкие игровые анонсы 2019 года
30 декабря 2018 12:00 Самые громкие игровые анонсы 2019 года
Михайло Года 485
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук