IBM подготовила революцию на рынке литий-ионных аккумуляторов

Компания IBM заключила партнерское соглашение с исследовательским подразделением Daimler, с поставщиком электролитов Central Glass и производителем батарей Sidus на разработку аккумулятора нового типа. Первые результаты впечатляют.

Новая конструкция батарей, придуманная инженерами корпорации International Business Machines, изготавливается из материалов, полученных из морской воды и не требует кобальта, цена на который за последние годы выросла минимум в три раза, сообщает Hindustantimes.

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Первые результаты

Технология, созданная в лабораториях IBM, уже доказала, что превосходит литий-ионные батареи по цене, времени зарядки и энергетическому КПД.

По словам Джеффа Уеслера, вице-президента IBM Research, целью партнерства компании с Daimler, Central Glass и Sidus – является создание первого рабочего прототипа в течение года. При этом сама IBM не обязательно станет заниматься производством батареи.

Основные производители аккумуляторов пытаются сократить использование кобальта в литий-ионных батареях. По прогнозам экспертов, рынок на фоне развития электротранспорта вскоре может столкнуться с дефицитом этого металла, который добывают преимущественно в Конго.

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