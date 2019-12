Лучшие игры 2019 года: рейтинг Техно 24

Лучшие игры 2019 года выбрать не так легко, как кажется на первый взгляд. Ведь насыпало в этом году изрядно и практически каждый из проектов далеко не так однозначен.

Но мы в Техно 24 попытались сосредоточиться на приятных эмоциях и увлекательных историях, поэтому отобрали именно те проекты, которые больше всего удивили незабываемой атмосферой и оставили самые приятные впечатления.

Интересно: Худшие игры 2019 года: версия журналистов Экшн года – Sekiro: Shadows Die Twice Соулс-серия стала безоговорочным эталоном хардкорности среди массовых игр, породила миллионы еще живых мемов и растворилась в поп-культуре. Игры этой серии частенько относят в отдельный жанр. Нынешняя Sekiro: Shadows Die Twice не изменила своим предшественникам. Более того, игра подняла планку сложности до невиданного уровня. Sekiro – это тяжелое и изнурительное путешествие сквозь гниющий мир, населенный отчаявшимися героями – каждый со своей трагедией, но тлеющими огоньками надежды в груди. И не важно, что ее события разворачиваются не в вымышленной вселенной, а в Японии периода Сэнгоку. Игра отлично соединила соулс-формулу с механиками традиционных слэшеров. Получилось круто, много, хардкорно. Вопреки некоторым опасениям, вышел не клон клона, а самостоятельный и успешный проект. Бескомпромиссный слэшер, который действительно покажет, чего вы стоите. Sekiro: Shadows Die Twice PS4 trailer

Приключенческая игра года – Outer Wilds

Outer Wilds – это уникальное космическое приключение, которое не хочется заканчивать. Это космическая адвенчура, где приключения действительно ощущаются, а от первого впечатления зависит очень многое.

Игра не ставит перед вами какой-то определенной цели. Здесь нет классических квестов или четкой привязки к сюжету. Вы, четырехглазый инопланетянин с собственным космическим кораблем и вы вольны отправиться на любую из пяти других планет.

Единственное условие – через 22 минуты Солнце взорвется, а вы снова окажетесь в начальном лагере. Все полученные знания и сведения никуда не денутся, но мир вокруг вас перезагрузится.

Outer Wilds делает все, чтобы каждый игровой день не был похож на предыдущий. И во многом это заслуга уникальности планет, а точнее – механики, которые на них работают.

Хотя релиз Outer Wilds прошел относительно незаметно, она беспрекословно стала главной инди-игрой года и мы считаем, что это лучшая приключенческая игра.

Outer Wilds launch trailer

Головоломка года – Untitled Goose Game

В Untitled Goose Game нет какой-то предыстории или объяснение того, что происходит. Вы просто гусь, в меню паузы у вас список ущерба, который нужно натворить, и на этом все. Направляетесь к огороду, где несчастный дедушка пытается ухаживать за своими овощами, и после этого вас уже не остановить. Если какой-то предмет где-то лежит или стоит, гусак, словно клептоман, должен схватить его клювом и куда-нибудь забрать.

От игры, ставшей мемом сразу после анонса, никто не ждал стелса в духе Metal Gear Solid или Hitman, но некоторые элементы этих стелс-экшенов тут все же есть.

Это смешное и оригинальное развлечение, полное очарования, но слишком короткое – только начинаешь входить во вкус, как все заканчивается. Это единственный минус. Игра невероятно веселая, однако не легкая. Именно поэтому мы выбрали ее головоломкой года.

Untitled Goose Game trailer

RPG года – The Outer Worlds

Релиз The Outer Worlds все ждали с нетерпением сразу, как только увидели трейлер на The Game Awards 2018. Триумфальным возвращением Obsidian Entertainment The Outer Worlds так никто и не назвал. Однако, игра сразу же после выхода получила статус Fallout 4, каким он должен быть.

Только представьте, в 2019 году выходит игра, которую сразу же после релиза можно пройти без серьезных багов и концептуальных огрехов. И кто же видел такую неслыханную наглость? Однако в Obsidian Entertainment еще не забыли, как действительно нужно делать игры.

The Outer Worlds – это нелинейная, очень увлекательная и действительно лучшая в этом году RPG, которую действительно стоит пройти несколько раз. К тому же реально смешная – при всей серьезности сюжета.

The Outer Worlds trailer

Платформер года – Super Mario Maker 2

Super Mario Maker 2 – конструктор уровней, который во второй части получил несколько дополнительных режимов и ряд интересных нововведений. Как результат – вышла игра, способная увлечь на десятки и сотни часов, как это случилось с ее предшественницей. И совсем необязательно заглядывать в местный редактор, хотя очень трудно удержаться и не попробовать что-нибудь смастерить.

Одна из главных отличий второй части – наличие полноценной сюжетной кампании. Это не набор уровней, а простенькая семичасовая история о том, как Марио и разноцветные Тоад восстанавливают разрушенный замок принцессы Пич.

Super Mario Maker 2 – отличное продолжение прекрасной игры, которое предложило немало долгожданных и неожиданных нововведений. Сюжетная кампания прекрасно справляется с тем, чтобы познакомить игроков со всеми возможностями. Большой редактор включает в себя множество интересных инструментов. Ну, а бонусом идет веселый мультиплеер.

Super Mario Maker 2 trailer

Стратегия/тактика года – Slay the Spire

Игра, которая по сути является смесью "рогалика" и коллекционной карточной игры, еще на стадии раннего доступа пользовалась большой популярностью. А уже после выхода в Steam произошло и вовсе какое-то безумие. За короткое время игра получила оценку в 92%, а для Steam это действительно показатель хорошего проекта.

Сюжета здесь практически нет, только задача покорить титульный Шпиль, добравшись до финального "босса" и одолев на пути противников. Все это разбито на несколько этапов, в конце каждого из которых нас ждет бой с очередным местным Цербером.

Битвы проходят в формате двухмерных пошаговых дуэлей, чем-то напоминают типичные JRPG-драки, только с картами. Мы и противники стоим друг напротив друга и в свой ход можем атаковать, защищаться или использовать зелье. Просто для атаки или защиты применяются соответствующие карты, которые перемещаются в руку с текущей колоды перед каждым новым ходом.

Игра не пытается забрать все ваше здоровье, время и деньги – здесь нет микротранзакций или бустеров, это не условно-бесплатная лотерея. Вам просто позволяют комфортно играть и получать от этого искреннее удовольствие, а не желание сломать клавиатуру или задушить разработчиков.

Slay the Spire trailer

Файтинг года – Mortal Kombat 11

Релиз Mortal Kombat в 2011 году стал переломным моментом для серии. И дело даже не в том, что NetherRealm фактически воскресила файтинг из мертвых. Гораздо важнее, что MK 9, оставаясь все такой же веселой и жестокой, сделала уверенный шаг в сторону киберспорта.

MK X продолжила двигаться в этом направлении, пусть ради этого и пришлось пойти на сомнительные для фанатов нововведения вроде системы стилей. И только с Mortal Kombat 11 разработчики, кажется, наконец-то создали игру, о которой мечтали долгие годы.

Сюжет Mortal Kombat 11 крутится вокруг временных парадоксов. После событий MKX баланс сил во Вселенной сдвинулся в сторону "света" и богиня времени Кроника решила всю вселенную перезапустить с нуля.

Углубляться в тонкости таймингов и механик сейчас нужды нет. В эту игру нужно играть. В конце концов, кто у нас не знает что такое Mortal Kombat? Более важный вопрос: это тот Mortal Kombat, который мы так любим? И ответ – однозначно да!

Mortal Kombat 11 trailer

Гоночна гра года – Crash Team Racing: Nitro-Fueled

Эпическое возвращение Crash Team Racing не осталось без внимания. Все, кто в детстве сжимали в потных ладонях геймпады Sony PlayStation и гонялись наперегонки до поздней ночи, захотели вспомнить детство. Такой расклад сил, безусловно, обрек игру на успех.

Знакомые правила, те же яркие трассы, такой же задорный геймплей, что и 20 лет назад. Все поклонники оригинала были в восторге от Nitro-Fueled. Однако игра приготовила несколько сюрпризов и для новой аудитории.

Грамотный уровень сложности и ловкий ИИ компенсируют простенький по современным меркам дизайн локаций. На каждом треке есть свои" тропы для объезда", сокращающие путь, разнообразные ловушки, добавляющие проблем, и узкие участки, на которых легко упасть. Все ключевые механики остались на месте, а кое-где стали даже лучше.

Для поклонников оригинала ответ это однозначные гонки 2019 года. Это любимая игра из детства, которая стала красивее, а в ключевых моментах осталась такой же прекрасной. Новичков же заинтересовала уникальная механика Power Slide и довольно высокая, но честная сложность, плюс масса онлайновых режимов. Поэтому Crash Team Racing: Nitro-Fueled однозначно лучшие гонки 2019 года.

Crash Team Racing: Nitro-Fueled trailer

Самая неоднозначная игра года – Death Stranding

За время своей разработки Death Stranding превратилась в свою "городскую легенду" игровой индустрии, а Хидео Кодзима стал чуть ли не спасителем для геймеров. Никто не знал, что это за игра и чем она планирует удивлять, но выглядела она настолько впечатляюще и дорого, что заинтересовались даже максимально далекие от мира видеоигр люди.

Шума было немало, как и ожиданий и надежд. Персона Хидео Кодзимы сформировала соответствующее отношение к проекту, который только находился в разработке. Каждый трейлер все больше разжигал очаг любопытства и приносил больше вопросов чем ответов, но вот игра вышла.

К сожалению, история Сэма вышла "игрой не для всех" в том смысле, что многим просто неинтересно в нее играть – парадигму мышления сломать не так просто, а Хидео замахнулся на создание целого нового жанра.

Вместе с тем отзывы об игре очень неоднозначные. Не всем пришелся по вкусу медитативный геймплей, тогда как другие расхвалили эту механику. Death Stranding могла бы стать игрой года и однозначно кто-то даст отдаст ей эту номинацию, однако много чего обещанного Кодзімою так и не произошло. Возможно нам просто нужно немного больше времени, чтобы понять гения.

Death Stranding trailer

Игра года – Control

Control для Remedy – это не какая-то промежуточная игра или дешевый, небольшой проект. Наоборот – это, возможно, самая важная игра студии со времен Max Payne. И, однозначно, наиболее комплексная. Может, не самая дорогая – зато практически идеальная с точки зрения геймплея.

Здесь не будет ни слова о сюжете, механике или особенности. Control еще в процессе разработки. Обозревателям сначала не нравилась графика затем механики и сюжет, однако, когда игра вышла и все бросились ее проходить, то стало понятно, что этот проект далеко не проходная стреляла или экшн, а игра, в которую просто необходимо сыграть каждому ґеймеру.

Поверьте, эта игра не раз удивит вас. И загадочным красным телефоном, с помощью которого главная героиня общается с потусторонними силами, и тихим отелем, где никто не откликается на звонок у стойки, и финальным поворотом, в котором окажется, что Control – потрясающая игра.

Control trailer

