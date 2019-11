Запуск ракеты Falcon 9: Маск отправляет вторую партию спутников для интернета – трансляция

11 ноября в 16:56 по киевскому времени стартует запуск ракеты Falcon 9. На борту ракеты-носителя вторая партия мини-спутников для проекта SpaceX Илона Маска – Starlink.

Детали. Запуск происходит со стартовой площадки SLC-40 на мысе Канаверал (США). Через 8 минут после старта SpaceX должен мягко посадить ускоритель на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане.

К теме: Над Украиной пролетели десятки спутников Илона Маска: захватывающие фото и видео

Еще через 40 минут корабли Ms. Tree і Мs. Chief должны схватить обе створки обтекателя. Новую группу спутников должны развернуть на высоте 280 километров.

Запуск ракеты Falcon 9: онлайн-трансляция

Что известно о проекте Starlink? Это идея Илона Маска по созданию системы околоземных спутников SpaceX для дешевого и скоростного интернета. Сейчас запланировано провести 6 запусков и покрыть интернетом часть США и Канады. Всего должны состояться 24 запуска, чтобы покрыть интернетом всю планету.

Интересно, что ученые не в восторге от этой идеи Маска. Они говорят, что спутники, которые сейчас есть на орбите, уже мешают ученым вести наблюдения. После вывода на орбиту системы Starlink, которая состоит из 12 тысяч спутников, это значительно навредит наблюдению. Еще одной проблемой является космический мусор. Спутники SpaceX – это на 40% больше объектов, чем запустили за последние 60 лет.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно