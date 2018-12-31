Информация о недорогом смартфоне Samsung Galaxy M10 появилась в сети

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Samsung вскоре представить Galaxy M10
Samsung вскоре представить Galaxy M10 / techrasa.com

Уже в январе этого года компания Samsung представит свою новую серию смартфонов Galaxy M. В нее войдут модели Galaxy M10 (или M1), Galaxy M20 (M2) и Galaxy M30 (M3).

Информация о младшей версии Galaxy M10 появилась на сайте Федеральной комиссии по связи США (FCC), пишет gsmarena.com.

Так, в документе указаны габариты аппарата— 155,7 × 75,8 мм. Размер дисплея составит примерно 6 дюймов по диагонали.

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Новое устройство получит 13-мегапиксельную основную камеру и 5-мегапиксельную фронтальную камеру.

Смартфон будет работать на фирменном процессоре Exynos 7870. Этот чип содержит восемь ядер ARM Cortex-A53 с тактовой частотой до 1,6 ГГц, графический контроллер Mali-T830 и модем LTE Category 6.

Также устройство будет иметь 3 ГБ оперативной и 16/32 ГБ встроенной памяти. Емкость батареи составит 3400 мАч.

Как можно судить из характеристик, новый смартфон будет относиться к классу недорогих аппаратов.

 

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Теги: Техно Samsung Смартфоны
Источник: Техно
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