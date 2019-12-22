IT для начинающих: где в Украине можно бесплатно овладеть программированием

С каждым годом в Украине растет количество желающих изучить программирование. В IT-сферу переходят люди из совершенно разных профессий. Научиться программировать может каждый, даже если нет соответствующего образования.

Украинцы создали уникальное образовательное учреждение, в котором все желающие могут с нуля изучить программирование.

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Особенность системы Mate Academy заключается в том, что каждый может бесплатно научиться программировать. И плату за обучение студентов берут только после их трудоустройства.

Кто основал Mate Academy

Академию программирования основал украинский программист Роман Апостол вместе со своей женой. До этого парень прожил несколько лет в Штатах, работал в нью-йоркском офисе Google.



Роман Апостол с женой Анной

По словам основателя академии, программистами не рождаются, ими становятся, вопрос в том, сколько в своего времени люди готовы в это инвестировать. Он отметил, что лишь небольшая часть студентов имеет технический бэкграунд, остальные – представители разных специальностей.

Новые вакансии на рынке труда

В связи со стремительным развитием IT-сферы, появляется все больше новых профессий, которые приобретают популярность:

• криптовалютный консультант

• оператор беспилотников

• архитектор данных

Именно такие объявления сейчас можно увидеть на украинском рынке труда.

Спрос на украинских специалистов

Эксперты отмечают, что иностранные компании очень заинтересованны в украинских работниках. По рейтингу Global Innovation Index Украина вошла в 50 стран с самыми высокими успехами в инновационной сфере.

По количеству специалистов, мы уже на четвертом месте,

– прокомментировала председатель совета Института налоговых реформ Елена Хотенко.

На сегодня в Украине более 100 тысяч специалистов. По прогнозам, за три года в IT-сфере будут открыты миллионы вакансий. Важным преимуществом является то, что работать программистом можно в любой части мира. Нужно только иметь компьютер и доступ к интернету.

Примеры

Егор Соболев

Депутат восьмого созыва, журналист Егор Соболев начал с нуля изучать программирование. Начать обучение он решил после завершения работы в парламенте.

По словам бывшего нардепа, это направление очень отличается от политики или журналистики именно тем, что программисты – это открытые люди, которые всегда делятся результатами своей работы.



Егор Соболев

Ксения Мазан

По образованию – генетик, до этого работала в течение некоторого времени моделью в Китае. Сейчас же Ксению Мазан уже пригласила компания, которая является лидером по созданию сайтов.

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Девушка отметила, что программированием начала заниматься неожиданно для себя. Зато как только она начала углубляться в эту сферу, ей стало нравиться все больше и больше.