IT для начинающих: где в Украине можно бесплатно овладеть программированием
С каждым годом в Украине растет количество желающих изучить программирование. В IT-сферу переходят люди из совершенно разных профессий. Научиться программировать может каждый, даже если нет соответствующего образования.
Украинцы создали уникальное образовательное учреждение, в котором все желающие могут с нуля изучить программирование.
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Особенность системы Mate Academy заключается в том, что каждый может бесплатно научиться программировать. И плату за обучение студентов берут только после их трудоустройства.
Кто основал Mate Academy
Академию программирования основал украинский программист Роман Апостол вместе со своей женой. До этого парень прожил несколько лет в Штатах, работал в нью-йоркском офисе Google.
Роман Апостол с женой Анной
По словам основателя академии, программистами не рождаются, ими становятся, вопрос в том, сколько в своего времени люди готовы в это инвестировать. Он отметил, что лишь небольшая часть студентов имеет технический бэкграунд, остальные – представители разных специальностей.
Новые вакансии на рынке труда
В связи со стремительным развитием IT-сферы, появляется все больше новых профессий, которые приобретают популярность:
• криптовалютный консультант
• оператор беспилотников
• архитектор данных
Именно такие объявления сейчас можно увидеть на украинском рынке труда.
Спрос на украинских специалистов
Эксперты отмечают, что иностранные компании очень заинтересованны в украинских работниках. По рейтингу Global Innovation Index Украина вошла в 50 стран с самыми высокими успехами в инновационной сфере.
По количеству специалистов, мы уже на четвертом месте,
– прокомментировала председатель совета Института налоговых реформ Елена Хотенко.
На сегодня в Украине более 100 тысяч специалистов. По прогнозам, за три года в IT-сфере будут открыты миллионы вакансий. Важным преимуществом является то, что работать программистом можно в любой части мира. Нужно только иметь компьютер и доступ к интернету.
Примеры
Егор Соболев
Депутат восьмого созыва, журналист Егор Соболев начал с нуля изучать программирование. Начать обучение он решил после завершения работы в парламенте.
По словам бывшего нардепа, это направление очень отличается от политики или журналистики именно тем, что программисты – это открытые люди, которые всегда делятся результатами своей работы.
Егор Соболев
Ксения Мазан
По образованию – генетик, до этого работала в течение некоторого времени моделью в Китае. Сейчас же Ксению Мазан уже пригласила компания, которая является лидером по созданию сайтов.
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Девушка отметила, что программированием начала заниматься неожиданно для себя. Зато как только она начала углубляться в эту сферу, ей стало нравиться все больше и больше.