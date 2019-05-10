Итоги Google I/O 2019: что представила компания

Конференция Google I/O 2019 официально завершилась, и в этом году поисковик действительно порадовал своих фанатов. На мероприятии представили не только новую версию Android, но и "бюджетные" смартфоны.

Техно 24 подготовил для вас небольшой гайд по самой масштабной конференции для разработчиков от Google.

Главным событием Google I/O 2019 стала презентация новых доступных смартфонов из линейки Pixel. Новинки наделали шума еще задолго до своего официального анонса. Начиная с января 2019 года в сети появлялось немало слухов относительно характеристик, дизайна и цены смартфонов.

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Характеристики. Новые смартфоны стали упрощенными версиями флагманской линейки Google Pixel 3. Однако оба устройства унаследовали дизайн базовой версии, без гигантской моноброви, за которую так критиковали Pixel 3 XL.

Google Pixel 3a получил дисплей размером 5,6 дюйма, а вот старшая версия Google Pixel 3a XL обзавелась 6-дюймовым экраном.

Оба устройства работают на базе процессора Snapdragon 670 и имеют в своем распоряжении 4 ГБ оперативной памяти и встроенное хранилище на 64 ГБ.

Презентация Google Pixel 3a и Pixel 3a XL – смотрите видео

По части камер "бюджетные" модели не претерпели изменений по сравнению с флагманскими "пикселями". Google Pixel 3a и Pixel 3a XL получили единый модуль основной камеры на 12,2 Мп и фронтальную камеру на 8 Мп.

Цена. А вот цена новинок приятно удивляет. Смартфон Google Pixel 3a получил стоимость 399 долларов (10 700 гривен). Большая версия Pixel 3a XL поступит в продажу с ценником 479 долларов (почти 13 тысяч гривен).

Теперь Nest – бренд для всех устройств "умного" дома от Google.

Характеристики. Компания переименовала "умный" дисплей Google Home Hub в Nest Hub, а также представила Nest Hub Max – увеличенная версия Home Hub со встроенной камерой для видеозвонков через сервис Google Duo.

Устройство получило 10-дюймовый HD-дисплей, встроенную камеру на 12 Мп и стереодинамики.

Nest Hub Max поддерживает технологию Face Match – дисплей распознает пользователя и запускает его Google-аккаунт при обнаружении, переключая настройки на его личные.

Цена. Стоимость Nest Hub Max – 229 долларов (около 6 000 гривен), а переименованного Nest Hub – 129 долларов (около 3 400 гривен), он подешевел на 20 долларов.

Google ранее уже выпустила несколько бета-версий Android 10 Q, однако полное название на презентации так и не раскрыли. До презентации пользователи успели узнать о таких функциях.

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Основные функции Android 10 Q:

Контроль над тем, когда приложения могут следить за местоположением. Например, можно ограничить отслеживание временем активного использования приложения. Новые жесты для сообщений. По умолчанию при смахивании вправо система удаляет сообщения, а при смахивании влево открывает дополнительное меню. Во второй бета-версии появилась возможность настраивать действия. Возможность делиться паролем к сети Wi-Fi с помощью QR-кода. Встроенная функция записи экрана. Поддержка устройств с гибкими экранами (на презентации подтвердили, что все приложения и функции Android уже оптимизированы для нового вида устройств).

Другие функции. Кроме того, компания объявила еще о ряде полезных функции и какие устройства получат поддержку Android 10 Q. Подробнее о новой версии популярной операционки вы можете узнать из нашего материала.

Благодаря развитию нейронных сетей разработчикам Google удалось существенно ускорить Google Assistant. Теперь голосовой ассистент быстрее распознает команды, быстрее их обрабатывает и выдает конечный результат.

this demo from Google I/O is literal dark magic holy shit pic.twitter.com/thRrvuGUD9 — Owen Williams (@ow) 8 травня 2019 р.

По заверению Google, у пользователей может сложиться впечатление, что ассистент отвечает сразу, не задумываясь об ответе. Благодаря этому вести с ним диалог будет намного комфортнее.

Кроме того, Google Assistant научился лучше понимать команды людей с нарушениями речевого аппарата.

Теперь дополненная реальность является частью поиска Google. Она позволит не только искать товары или предметы, но и встраивать их в повседневную реальность буквально по клику мыши.

Таким образом можно оценить, насколько, например, комод подойдет к вашей спальне.

Глава Google Сундар Пичаи уделил особое внимание приватности данных пользователей. Он анонсировал изменение принципов конфиденциальности и пользовательского контроля.



Google изменит правила конфиденциальности

Например, в Google Assistant можно будет выбрать, какие данные предоставлять помощнику, а в Google Maps появится "режим инкогнито".

Наша цель – создать более полезный Google для всех,

- подчеркнул Пичаи.

Теперь обычным пользователям остается лишь ждать, когда заработают новые функции. А вот Google Nest Hub Max, Google Pixel 3a и Pixel 3a XL уже можно приобрести на официальном сайте поискать и у официальных ритейлеров.

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