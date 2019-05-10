Итоги Google I/O 2019: что представила компания
Конференция Google I/O 2019 официально завершилась, и в этом году поисковик действительно порадовал своих фанатов. На мероприятии представили не только новую версию Android, но и "бюджетные" смартфоны.
Техно 24 подготовил для вас небольшой гайд по самой масштабной конференции для разработчиков от Google.
Google Pixel 3a и Pixel 3a XL
Главным событием Google I/O 2019 стала презентация новых доступных смартфонов из линейки Pixel. Новинки наделали шума еще задолго до своего официального анонса. Начиная с января 2019 года в сети появлялось немало слухов относительно характеристик, дизайна и цены смартфонов.
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Характеристики. Новые смартфоны стали упрощенными версиями флагманской линейки Google Pixel 3. Однако оба устройства унаследовали дизайн базовой версии, без гигантской моноброви, за которую так критиковали Pixel 3 XL.
Google Pixel 3a получил дисплей размером 5,6 дюйма, а вот старшая версия Google Pixel 3a XL обзавелась 6-дюймовым экраном.
Оба устройства работают на базе процессора Snapdragon 670 и имеют в своем распоряжении 4 ГБ оперативной памяти и встроенное хранилище на 64 ГБ.
Презентация Google Pixel 3a и Pixel 3a XL – смотрите видео
По части камер "бюджетные" модели не претерпели изменений по сравнению с флагманскими "пикселями". Google Pixel 3a и Pixel 3a XL получили единый модуль основной камеры на 12,2 Мп и фронтальную камеру на 8 Мп.
Цена. А вот цена новинок приятно удивляет. Смартфон Google Pixel 3a получил стоимость 399 долларов (10 700 гривен). Большая версия Pixel 3a XL поступит в продажу с ценником 479 долларов (почти 13 тысяч гривен).
Google Nest Hub Max
Теперь Nest – бренд для всех устройств "умного" дома от Google.
Характеристики. Компания переименовала "умный" дисплей Google Home Hub в Nest Hub, а также представила Nest Hub Max – увеличенная версия Home Hub со встроенной камерой для видеозвонков через сервис Google Duo.
Устройство получило 10-дюймовый HD-дисплей, встроенную камеру на 12 Мп и стереодинамики.
Nest Hub Max поддерживает технологию Face Match – дисплей распознает пользователя и запускает его Google-аккаунт при обнаружении, переключая настройки на его личные.
Цена. Стоимость Nest Hub Max – 229 долларов (около 6 000 гривен), а переименованного Nest Hub – 129 долларов (около 3 400 гривен), он подешевел на 20 долларов.
Android 10 Q
Google ранее уже выпустила несколько бета-версий Android 10 Q, однако полное название на презентации так и не раскрыли. До презентации пользователи успели узнать о таких функциях.
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Основные функции Android 10 Q:
- Контроль над тем, когда приложения могут следить за местоположением. Например, можно ограничить отслеживание временем активного использования приложения.
- Новые жесты для сообщений. По умолчанию при смахивании вправо система удаляет сообщения, а при смахивании влево открывает дополнительное меню. Во второй бета-версии появилась возможность настраивать действия.
- Возможность делиться паролем к сети Wi-Fi с помощью QR-кода.
- Встроенная функция записи экрана.
- Поддержка устройств с гибкими экранами (на презентации подтвердили, что все приложения и функции Android уже оптимизированы для нового вида устройств).
Другие функции. Кроме того, компания объявила еще о ряде полезных функции и какие устройства получат поддержку Android 10 Q. Подробнее о новой версии популярной операционки вы можете узнать из нашего материала.
Google Assistant
Благодаря развитию нейронных сетей разработчикам Google удалось существенно ускорить Google Assistant. Теперь голосовой ассистент быстрее распознает команды, быстрее их обрабатывает и выдает конечный результат.
По заверению Google, у пользователей может сложиться впечатление, что ассистент отвечает сразу, не задумываясь об ответе. Благодаря этому вести с ним диалог будет намного комфортнее.
Кроме того, Google Assistant научился лучше понимать команды людей с нарушениями речевого аппарата.
Дополненная реальность
Теперь дополненная реальность является частью поиска Google. Она позволит не только искать товары или предметы, но и встраивать их в повседневную реальность буквально по клику мыши.
Таким образом можно оценить, насколько, например, комод подойдет к вашей спальне.
Конфиденциальность
Глава Google Сундар Пичаи уделил особое внимание приватности данных пользователей. Он анонсировал изменение принципов конфиденциальности и пользовательского контроля.
Google изменит правила конфиденциальности
Например, в Google Assistant можно будет выбрать, какие данные предоставлять помощнику, а в Google Maps появится "режим инкогнито".
Наша цель – создать более полезный Google для всех,
- подчеркнул Пичаи.
Теперь обычным пользователям остается лишь ждать, когда заработают новые функции. А вот Google Nest Hub Max, Google Pixel 3a и Pixel 3a XL уже можно приобрести на официальном сайте поискать и у официальных ритейлеров.
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