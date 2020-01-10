Японский миллиардер раздаст 9 миллионов долларов в Twitter

Японский миллиардер Юсаку Маэдзава решил провести необычный эксперимент в Twitter. Он планирует раздать 9 миллионов долларов своим подписчикам и исследовать, станут ли они после этого счастливее.

Детали про "акцию"

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Ровно 1 000 подписчиков Маэдзавы получат по 1 миллиону иен (9 000 долларов), сообщает Business Insider.

Маэдзава сообщил, что выберет получателей денег случайным образом среди своих фолловеров, которые переслали его пост об этом эксперименте 1 января. Данные об уровне счастья миллиардер будет получать через регулярные опросы получателей.

Мотивация

Раздачу денег Маэдзава объясняет экспериментом для проверки теории про универсальный базовый доход. Речь идет о том, что люди, гарантированно и регулярно получая сумму денег, начинают чувствовать себя более защищенными и уверенными.

Миллиардер называет свое предложение серьезным социальным экспериментом. Он хочет, чтобы его инициатива дала толчок дискуссии о базовом доходе в Японии.

Я думаю каждый хочет не денег, а осуществления мечты,

– написал Маэдзава.

Мнение экономистов

С миллиардером не согласны экономисты, так как выплата единовременная, а базовый доход предусматривает регулярные стабильные поступления.

Базовый доход означает регулярную минимальную сумму, которая предлагает чувство безопасности. Предложение Маэдзавы совсем другое,

– отметил старший экономист института Даи-ичи Тошихиро Нагахама.

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