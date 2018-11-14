Как быстро сделать скриншот: ТОП-10 полезных программ, которые понадобятся каждому

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Как быстро сделать скриншот: ТОП-10 полезных программ, которые понадобятся каждому

Часто даже у опытных пользователей возникают проблемы с тем, какую программу использовать, чтобы сделать скриншот, и нужно ли вообще использовать какие-то сторонние программы. "24 Канал" решил привести несколько примеров качественных программ, которые помогут вам с записью картинки на компьютер.

Список программ для скриншотов:

1. Joxi

Разработчики программы уверяют, что сделать скриншот вы сможете быстро и всего в два клика. Ссылка на сделанный снимок автоматически сохранится в буфере обмена.

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Программа имеет удобный интерфейс. Здесь не нужно быть гением, чтобы разобраться, как ею пользоваться. Также она имеет все необходимые функции для редактирования изображения: добавить текст или надпись от руки, подчеркнуть нужную информацию или скрыть часть скриншота.

Скріншот з програми Joxi
Скриншот из программы Joxi

Также разработчики обеспечили Joxi большим облачным хранилищем, которое обеспечит сохранность ваших снимков. К тому же программа легким кликом позволяет опубликовать скриншот с комментариями в популярных социальных сетях.

Скріншот з програми Joxi
Скриншот из программы Joxi

Сайт, на котором можно скачать программу: http://joxi.ru/

2. Light Shot

Это небольшая утилита для создания и "легкого" редактирования скриншотов. После установки и запуска утилиты для создания скриншота достаточно нажать на кнопку Preent Screen и программа сразу предложит вам выделить область на экране, а также куда вы хотите сохранить данный снимок: в интернете, у себя на жестком диске, в социальной сети.

Скріншот з програми Light Shot
Скриншот из программы Light Shot

Сайт: http://app.prntscr.com/ru/

3. ScreenCapture

Очень удобная и простая программа для создания скриншотов. После установки вам остается только нажать на клавишу Print Screen и программа предложит вам выделить область на экране, которую необходимо сохранить. После этого, автоматически загрузит скриншот в интернет и даст вам ссылку на него. Можно сразу же его скопировать и поделиться с друзьями.

Скріншот з програми ScreenCapture
Скриншот из программы ScreenCapture

Кстати, чтобы скриншоты сохранялись у вас на рабочем столе, а не загружались в интернет, щелкните на значок программы в правом нижнем углу экрана и выберите опцию "куда сохранять". К тому же, если сохранять снимки к себе на рабочий стол, можно выбрать формат, в котором они будут храниться: jpg, bmp, png.

Скріншот з програми ScreenCapture
Скриншот из программы ScreenCapture

Из недостатков можно выделить достаточно большой по размеру установочный файл – 28 Мбайт ( для подобного рода программ это многовато).

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Скачать с официального сайта: http://www.screencapture.ru/download/

4. JShot

Простая и функциональная программа для создания скриншота экрана. Что особенно радует, в арсенале этой программы есть возможность редактирования снимка. То есть после того, как вы заскриншотили область экрана, вам предлагается на выбор несколько действий: можно сразу сохранить картинку, нажав на клавишу Save, а можно отправить в редактор с помощью клавиши Edit.

Скріншот з програми JShot
Скриншот из программы JShot

Скріншот з програми JShot
Скриншот из программы JShot

Сайт: http://jshot.info/

5. Clip2Net

Одна из лучших программ для создания скриншотов. Лучше один раз попробовать, чем 100 раз увидеть.

Скріншот з програми Clip2Net
Скриншот из программы Clip2Net

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Для того, чтобы сделать снимок экрана, выберите функцию захвата части экрана, затем выберите, программа откроет этот скриншот в окне редактора.

(смотрите картинку ниже)

Скріншот з програми Clip2Net
Скриншот из программы Clip2Net

Далее нужно нажать кнопку "отправить" и ваш скриншот моментально загрузиться на хостинг в интернете. Программа же выдаст ссылку на него. Останется только скопировать ссылку и открыть в любом браузере, поделиться с друзьями или разместить на сайте. В общем, очень удобная и нужная программка для всех любителей скриншотить.

Сайт: http://clip2net.com/ru/

6. Screenshot Creator

Очень "легкая" (занимает всего 0,5 Мбайт) программка для создания скриншотов. Пользоваться ею очень просто: выбираете "горячую" клавишу в настройках, затем щелкаете по ней, и программа предлагает вам сохранить или отказаться от скриншота.

Скріншот з програми Screenshot Creator
Скриншот из программы Screenshot Creator

Если нажмете сохранить, откроется окно, в котором нужно будет указать папку и имя файла. В общем, все довольно просто и удобно. Программа работает очень быстро (даже если захватывается весь рабочий стол), к тому же есть возможность захвата части экрана.

Загрузить из Softportal: http://www.softportal.com/software-5454-screenshot-creator.html

7. Screen Presso

Уникальная программа для создания скриншотов, по крайней мере, одна из функций в этой программе редко встречается. Речь идет о том, что скриншот можно сделать очень большим, программа позволяет прокрутить несколько раз страницу и захватить ее.

Скріншот з програми Screen Presso
Скриншот из программы Screen Presso

В остальном же стандартная программа подобного рода. Работает на всех основных операционных системах: Windows 8, 7, Vista, XP.

Скріншот з програми Screen Presso
Скриншот из программы Screen Presso

Кстати, для тех кто любит записывать видео с экрана монитора, есть и такая возможность. Правда, для этого дела есть более удобные программы (запись видео с экрана).

Сайт: http://ru.screenpresso.com/

8. Shotnes

Неплохая утилита для захвата экрана. После того, как вы выделите нужную область, программа предложит несколько вариантов на выбор: сохранить картинку на жесткий диск вашего ПК, сохранить картинку в интернете (кстати, ссылку на эту картинку она автоматически поместит в буфер обмена). Есть небольшие возможности редактирования: например выделить какую то область красным цветом, подрисовать стрелочку и другие.

Скріншот з програми Shotnes
Скриншот из программы Shotnes

Для тех кто занимается разработкой сайтов, есть приятный сюрприз: в программе есть возможность автоматического перевода любого цвета на экране в код. Просто кликните левой кнопкой мышки на квадратную область и не отпуская мышку наведите на нужное место на экране, далее отпустите кнопку мыши – цвет определится в строке web.

Скріншот з програми Shotnes
Скриншот из программы Shotnes

Страница для загрузки: http://shotnes.com/ru/

9. Super Screen

Очень маленькая программа для захвата экрана. Для работы необходимо установить пакет Net Framework 3.5. Она позволяет выполнить всего 3 действия: сохранить область всего экрана, выделить нужную часть и зафиксировать активное окно.

Скріншот з програми Super Screen
Скриншот из программы Super Screen

Сайт для загрузки: http://www.softportal.com/software-10384-superscreen.html

10. Easy Capture

Эта программа в полной мере оправдывает свое название: в ней скриншоты делаются легко и быстро, всего лишь нажатием одной кнопки. В ее арсенале сразу же есть мини-редактор, напоминающий обычный paint, то есть вы без труда отредактируете свой скриншот перед тем, как его выкладывать на всеобщее обозрение. В остальном функции стандартны для программ подобного рода: захват всего экрана, активного окна, выделенной области и др.

Скріншот з програми Easy Capture
Скриншот из программы Easy Capture

Скачать с софт-портала: http://www.softportal.com/software-21581-easycapture.html

Если же вы не желаете устанавливать сторонние программы и утилиты, можете воспользоваться функциями, которые вам предлагает сам Microsoft. На более поздних версиях Windows есть специальная программа "Ножницы" или "Средство захвата фрагментов", которая позволяет захватить необходимую область экрана и быстро сохранить скриншот. Вы лишь нажимаете кнопку "Новый", после чего выделяете необходимую область, и программа предлагает вам сохранить элемент.

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Или же вы можете использовать старый проверенный способ и нажать на клавишу Print Screen. К слову, в отличие от всех предыдущих программ, вам придется немножко поработать. Сначала нажмите на клавишу Print Screen на клавиатуре, затем откройте программу Microsoft Word и вставьте элемент в документ (он автоматически сохранится в буфере обмена). Затем нажмите на снимок правой кнопкой мышки и выберите функцию "Сохранить как рисунок" и выберите нужный формат. Позже вы сможете отредактировать снимок в нужном вам редакторе и обрезать все лишние элементы, так как функция захватывает весь экран.

Приятного пользования!

Теги: Техно Интернет Гаджеты
Источник: Техно
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