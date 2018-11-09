Как увеличить автономность смартфонов: совет от Google

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В Google уверяют, что темный режим позволяет увеличить автономность смартфонов
В Google уверяют, что темный режим позволяет увеличить автономность смартфонов / Соцсети

Во время недавней конференции Android Dev Summit инженеры Google рассказали о своих исследованиях и поделились советами по продлению автономности смартфонов.

Так, предметом тестирования стал ночной (темный) режим дисплея Google Pixel. Как выяснили представители мультимедийного гиганта,  он не только снижает нагрузку на глаза, но и позволяет устройству дольше продержаться без подзарядки. Зато голубой цвет в популярной цветовой гамме RGB потребляет на 25% больше энергии, чем красный или зеленый, пишет ресурс 9 To 5 Google.

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Темный режим, Google, автономность, потребление энергии, зарядка
Белый цвет больше всего "съедает" заряд аккумулятора

Чтобы выяснить, как влияет на потребление энергии та или иная цветовая гамма интерфейса, авторы эксперимента замеряли время работы аппарата от одного заряда аккумулятора с разными темами оформления Android.

В итоге оказалось, что во время запуска YouTube в темном режиме потребление энергии составило целых 60% на максимальной яркости, и 14% – при половинной.

Темный режим, Google, автономность, потребление энергии, зарядка
Так темный режим в приложениях влияет на потребление энергии смартфоном

В исследовании проверяли различные цветовые схемы (включая зеленую, красную и синюю), но именно черная в результате показала наибольшую эффективность.

Заметим, что эти результаты актуальны для устройств с AMOLED-дисплеями, поскольку для отображения черного цвета их пиксели полностью выключаются, благодаря чему достигается высокая энергоэффективность.

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Темный режим, Google, автономность, потребление энергии, зарядка
Высокая энергоэффективность при темном режиме достигается тем, что пиксели на дисплеях выключаются полностью

Пока темная тема доступна только в нескольких приложениях Google (в частности, в Gboard, Maps и YouTube). По заверениям разработчиков, вскоре такая функция появится во всех программных продуктах компании.

Темный режим, Google, автономность, потребление энергии, зарядка
Так падает энергопотребление в приложении YouTube с включенным Dark Mode при различной яркости

Напомним, в начале октября инкубатор технологий Jigsaw (Google Ideas) выпустил новое приложение Intra, позволяющий заходить на сайты, которые заблокированы в определенной стране.

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Теги: Техно Интернет Приложения исследования Гаджеты Смартфоны Google
Источник: Техно
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