Как увеличить автономность смартфонов: совет от Google

Во время недавней конференции Android Dev Summit инженеры Google рассказали о своих исследованиях и поделились советами по продлению автономности смартфонов.

Так, предметом тестирования стал ночной (темный) режим дисплея Google Pixel. Как выяснили представители мультимедийного гиганта, он не только снижает нагрузку на глаза, но и позволяет устройству дольше продержаться без подзарядки. Зато голубой цвет в популярной цветовой гамме RGB потребляет на 25% больше энергии, чем красный или зеленый, пишет ресурс 9 To 5 Google.

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Белый цвет больше всего "съедает" заряд аккумулятора

Чтобы выяснить, как влияет на потребление энергии та или иная цветовая гамма интерфейса, авторы эксперимента замеряли время работы аппарата от одного заряда аккумулятора с разными темами оформления Android.

В итоге оказалось, что во время запуска YouTube в темном режиме потребление энергии составило целых 60% на максимальной яркости, и 14% – при половинной.



Так темный режим в приложениях влияет на потребление энергии смартфоном

В исследовании проверяли различные цветовые схемы (включая зеленую, красную и синюю), но именно черная в результате показала наибольшую эффективность.

Заметим, что эти результаты актуальны для устройств с AMOLED-дисплеями, поскольку для отображения черного цвета их пиксели полностью выключаются, благодаря чему достигается высокая энергоэффективность.

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Высокая энергоэффективность при темном режиме достигается тем, что пиксели на дисплеях выключаются полностью

Пока темная тема доступна только в нескольких приложениях Google (в частности, в Gboard, Maps и YouTube). По заверениям разработчиков, вскоре такая функция появится во всех программных продуктах компании.



Так падает энергопотребление в приложении YouTube с включенным Dark Mode при различной яркости

Напомним, в начале октября инкубатор технологий Jigsaw (Google Ideas) выпустил новое приложение Intra, позволяющий заходить на сайты, которые заблокированы в определенной стране.

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