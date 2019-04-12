Какие компании Украины могли бы работать на Марсе

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Кто имеет шансы на бизнес на Марсе
Кто имеет шансы на бизнес на Марсе / shop.fizzm.com

Выходить на международный уровень – это уже несолидно. Масштабы работы компании действительно впечатляют, если она посягает на космос. YouControl исследовал, представители каких отраслей имеют больше перспектив для успеха вне Земли.

По мнению членов Всемирного Совета по вопросам космических технологий, бизнес из пяти отраслей уже в обозримой перспективе может начинать покорять внеземные просторы. Они говорят о представителях сфер транспорта, добычи, энергетики, строительства или гостеприимства. Если говорить об Украине, то у нас не так много компаний, которые по масштабам деятельности могут конкурировать с коллегами из США или Европы даже на Земле.

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Эксперты YouControl решили проанализировать, какие из предприятий Украины из вышеперечисленных пяти отраслей получают наибольшие доходы и все же имеют больше шансов выйти не только на иностранный, а на космический рынок. Конечно, обыграть Илона Маска и других активных космических бизнесменов им будет сложно, но плохая та компания, которая не мечтает стать межгалактической!

Транспорт

В тройку крупнейших транспортных компаний Украины входят две, занимающиеся железнодорожными перевозками (АО "Украинская железная дорога", ООО "Лемтранс") и одна – авиа (ОАО "Авиакомпания "Международные авиалинии Украины"). И их выручка за год превышает 100 миллиардов гривен.

Транспорт

Энергетика

Две из трех ТОП-компаний, работающих в энергетике – государственные (ГП "Энергорынок", ГП "Энергоатом"). Среди частных к лидерам смогло пробиться только АО "ДТЭК". Вместе они получили более 200 миллиардов гривен выручки за 2017 год.

Енергетика

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Добыча

В ТОП-3 крупнейших добывающих предприятий попали связанные с газом, нефтью и углем негосударственные компании (АО "Укргаздобыча", ОАО "ДТЭК Павлоградуголь" и ОАО "Укрнафта"). За 2017 они сгенерировали выручку в сумме более 150 миллиардов гривен.

Добування

Строительство

Наибольшую выручку, а соответственно и масштабы работы, имеют компании, которые занимаются автомобильными дорогами и строят жилье (ООО "Дорожное строительство "Альтком", ООО "Автомагистраль-Юг" и ОАО "Холдинговая компания Киевгорстрой"). Хотя ТОП-3 предприятия в строительной отрасли за 2017 "наработали" только на сумму около 10 млрд гривен.

Будівництво

Отели

Две компании, лидирующие в гостиничном бизнесе, имеют одни из самых фешенебельных отелей столицы (ООО "Отель Менеджмент" и ООО "Гранд Менеджмент"). А еще одна – ОАО "Новые инжиниринговые технологии" – предоставляет консалтинговые услуги, в том числе в сфере туризма. Хотя их выручка (около 1 миллиарда гривен) и значительная для рынка, по сравнению с другими отраслями они проигрывают.

Готелі

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Теги: Новости Украины Деньги Бизнес Техно Энергетика Строительство Космос
Источник: 24 канал
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