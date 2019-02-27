Какой смартфон можно назвать лучшим устройством февраля? (Опрос)

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Выставка MWC-2019
Выставка MWC-2019 / technomode.ru

Февраль стал очень плодотворным месяцем для презентации новых флагманов. Компания Samsung провела презентацию и представила сразу два мощных флагмана. А в конце февраля стартовала выставка MWC-2019, на которой представили целый ряд ярких смартфонов.

20 февраля, в рамках презентации, Samsung представила новое поколение флагмана Galaxy S10. Тогда же в компании выпустили еще один долгожданный смартфон – гибкий Samsung Galaxy Fold.

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В тот же день Xiaomi выпустила свой долгожданный флагманский телефон – Mi 9.

Во время выставки MWC-2019, которая стартовала 24 февраля, мы увидели еще несколько очень интересных смартфонов. В частности, Huawei выпустила свой вариант нашумевшего смартфона – Mate X.

Также мы дождались выхода флагмана Nokia 9 PureView, презентацию которого производитель переносил несколько раз. Этот телефон стал первым на рынке устройством с 5 модулями основной камеры.

Сразу 4 новых смартфона выпустила компания Sony. Наше внимание привлек флагман Xperia 1, получивший тройную основную камеру. Причем основной модуль имеет рекордное на рынке разрешение – 52 Мп.

 

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Теги: Новости Техно Техно Смартфоны Xiaomi Samsung Опрос 24 Sony Samsung Galaxy S10 Nokia
Источник: 24 Канал
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