Киберполиции разоблачила украинского хакера, который заражал компьютеры вирусом-похитителем

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Киберполиции разоблачила украинского хакера, который заражал компьютеры вирусом-похитителем
Киберполиции разоблачила украинского хакера, который заражал компьютеры вирусом-похитителем / Иллюстративное фото

Работники киберполиции разоблачили украинского хакера в распространении вредоносного программного обеспечения. Выяснилось, что 22-летний житель Запорожской области модифицировал различные вирусы, которые использовал для вмешательства в компьютеры и для похищения персональных данных интернет-пользователей.

Об этом сообщает пресс-служба киберполиции Украины.

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Для того, чтобы его не разоблачили, злоумышленник использовал арендованные виртуальные серверы. Модифицированный вирус был предназначен для незаконного вмешательства в работу компьютеров и сбора персональной и биллинговой информации (пароли, логины, куки, данные по кошелькам криптовалют, файлы с информацией) на зараженных персональных компьютерах.

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Киберполиции обыскала квартиру злоумышленника

Полиция выследила злоумышленника и обыскала его дом в Запорожье. Во время обыска правоохранители изъяли компьютерную технику, в постоянной памяти которой хранилось различное вредоносное программное обеспечение.

Сейчас правоохранители проводят мероприятия, направленные на идентификацию владельцев инфицированной вирусами электронно-вычислительной техники.

Продолжается досудебное расследование. Злоумышленнику грозит до 2 лет тюрьмы.

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Изъятое у злоумышленника компьютерное оборудование

Теги: Новости Запорожья Новости Украины Полиция Техно Интернет хакеры Хакерская атака
Источник: 24 канал
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