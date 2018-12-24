Киберполиции разоблачила украинского хакера, который заражал компьютеры вирусом-похитителем

Работники киберполиции разоблачили украинского хакера в распространении вредоносного программного обеспечения. Выяснилось, что 22-летний житель Запорожской области модифицировал различные вирусы, которые использовал для вмешательства в компьютеры и для похищения персональных данных интернет-пользователей.

Об этом сообщает пресс-служба киберполиции Украины.

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Для того, чтобы его не разоблачили, злоумышленник использовал арендованные виртуальные серверы. Модифицированный вирус был предназначен для незаконного вмешательства в работу компьютеров и сбора персональной и биллинговой информации (пароли, логины, куки, данные по кошелькам криптовалют, файлы с информацией) на зараженных персональных компьютерах.



Киберполиции обыскала квартиру злоумышленника

Полиция выследила злоумышленника и обыскала его дом в Запорожье. Во время обыска правоохранители изъяли компьютерную технику, в постоянной памяти которой хранилось различное вредоносное программное обеспечение.

Сейчас правоохранители проводят мероприятия, направленные на идентификацию владельцев инфицированной вирусами электронно-вычислительной техники.

Продолжается досудебное расследование. Злоумышленнику грозит до 2 лет тюрьмы.



Изъятое у злоумышленника компьютерное оборудование