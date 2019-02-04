Консоль или смартфон: Samsung запатентовала странный девайс с гибким дисплеем

Управление США по патентам и торговым маркам (USPTO) зарегистрировало новый патент компании Samsung. Документ описывает "устройство с дисплеем" - странный гаджет, получивший гибкий дисплей.

Патент описывает лишь дизайн новинки, поэтому технические характеристики не раскрываются. Но можно предположить, что Samsung разрабатывает некий гибрид смартфона и портативной игровой консоли, сообщает 3DNews.

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В сложенном виде устройство напоминает книгу, в которой гибкий экран используется как обложка. При этом на боковой части одной из половинок корпуса есть небольшая откидная секция: на ней располагаются физические элементы управления – крестовина и массив кнопок.



Samsung запатентовала еще один гибкий гаджет

Таким образом, в сложенном виде гаджет без проблем поместится в кармане. Раскрыв устройство, пользователи получат доступ к большому экрану для запуска игр, просмотра мультимедийных материалов или комфортной работы с приложениями.



Новый девайс от Samsung может оказаться портативной консоли

О том, когда Samsung может представить рабочее устройство с описанной конструкцией, ничего не сообщается.

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