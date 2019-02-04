Консоль или смартфон: Samsung запатентовала странный девайс с гибким дисплеем

33 Читати новину українською
Samsung запатентовала странный девайс с гибким дисплеем
Samsung запатентовала странный девайс с гибким дисплеем / Getty Images

Управление США по патентам и торговым маркам (USPTO) зарегистрировало новый патент компании Samsung. Документ описывает "устройство с дисплеем" - странный гаджет, получивший гибкий дисплей.

Патент описывает лишь дизайн новинки, поэтому технические характеристики не раскрываются. Но можно предположить, что Samsung разрабатывает некий гибрид смартфона и портативной игровой консоли, сообщает 3DNews.

Читайте также: Новый MacBook может получить стеклянную клавиатуру

В сложенном виде устройство напоминает книгу, в которой гибкий экран используется как обложка. При этом на боковой части одной из половинок корпуса есть небольшая откидная секция: на ней располагаются физические элементы управления – крестовина и массив кнопок.

Samsung
Samsung запатентовала еще один гибкий гаджет

Таким образом, в сложенном виде гаджет без проблем поместится в кармане. Раскрыв устройство, пользователи получат доступ к большому экрану для запуска игр, просмотра мультимедийных материалов или комфортной работы с приложениями.


Новый девайс от Samsung может оказаться портативной консоли

О том, когда Samsung может представить рабочее устройство с описанной конструкцией, ничего не сообщается.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Теги: Техно Samsung Разработки Гаджеты
Источник: Техно
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Самые ожидаемые смартфоны Xiaomi в 2019 году – анонс Техно 24
3 февраля 20:07 Самые ожидаемые смартфоны Xiaomi в 2019 году – анонс Техно 24
Анастасія Можаровська 1630
Нуб или профи: поймете ли вы геймера – тест
2 февраля 20:03 Нуб или профи: поймете ли вы геймера – тест
803
Истории женщин в сфере новейших технологий, что вдохновляют
1 февраля 16:02 Истории женщин в сфере новейших технологий, что вдохновляют
Марія Ягодка 106
NASA будет защищать Землю от астероидов
28 января 22:09 NASA будет защищать Землю от астероидов
Борис Немировський 645
Какой смартфон можно считать лучшим устройством месяца (опрос)
28 января 20:02 Какой смартфон можно считать лучшим устройством месяца (опрос)
547
День рождения Леонида Каденюка: цитаты украинца о Вселенной, которые вдохновляют
28 января 14:02 День рождения Леонида Каденюка: цитаты украинца о Вселенной, которые вдохновляют
Юліана Вінтюк 3537
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук