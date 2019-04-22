Космический корабль Crew Dragon взорвался во время тестирования – видео

Во время тестирования пилотируемого космического корабля SpaceX Crew Dragon произошла "аномалия", в результате которой произошел взрыв. Видео с моментом взрыва активно распространяют в соцсетях.

Как пишет Business Insider, этот тест был одним из последних этапов проверки аварийного спасения корабля Crew Dragon. Следующим шагом должны были стать летные испытания.

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Во время тестирования система должна была показать, что экипаж сможет спастись даже в условиях высокого аэродинамического сопротивления. Предварительные испытания проходили успешно.

Что говорят в SpaceX? В компании ситуацию комментируют не слишком активно. Там заявили, что "столкнулись с аномалией". Сейчас команды работают над решением проблемы. При этом никаких дополнительных сведений не предоставили.

Относительно видеоролика со взрывом, то SpaceX не подтверждала и не опровергала подлинность записи.

Для чего тестируют Crew Dragon?

Это один из двух пилотируемых кораблей, созданных по заказу NASA. Его создали в рамках программы по разработке частных космических аппаратов NASA Commercial Crew Program.



Таким образом NASA хочет получить собственный аппарат, который мог бы доставлять американских астронавтов на МКС. Ведь сейчас Агентство пользуется российскими кораблями "Союз".

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