Mac Pro: появилось видео с ПК, которое не показали во время презентации

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Mac Pro 2019: цена, характеристики, дизайн нового Apple Mac Pro
Mac Pro / sixcolors.com

Во время презентации WWDC 2019 компания Apple представила обновленный компьютер Mac Pro. Однако при время анонса не показали демонстрационный ролик.

Сейчас это видео уже доступно на официальном YouTube-канале компании.

В ролике авторы показывают корпус нового Mac Pro и его составляющие, а также монитор Pro Display XDR.

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Кстати, в видео прокомментировали также дизайн ПК, на который в соцсетях уже создали сотни мемов. Как объяснили в ролике, дизайн разрабатывали на основе концепции практичности и функциональности.

Характеристики Mac Pro: видео

Особое внимание в ролике компания акцентировала на возможности адаптировать компоненты Mac Pro под нужды пользователя и обновить их при возникновении необходимости.

Цена. Стоимость базовой версии в 5999 долларов (156 тысяч гривен). За эту цену пользователь получит Radeon Pro 580X, 32 ГБ оперативки, 8-ядерный процессор и 256 ГБ SSD.

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Теги: Новости Техно Apple Техно Гаджеты Мемы
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