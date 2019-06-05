Mac Pro: появилось видео с ПК, которое не показали во время презентации

Во время презентации WWDC 2019 компания Apple представила обновленный компьютер Mac Pro. Однако при время анонса не показали демонстрационный ролик.

Сейчас это видео уже доступно на официальном YouTube-канале компании.

В ролике авторы показывают корпус нового Mac Pro и его составляющие, а также монитор Pro Display XDR.

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Кстати, в видео прокомментировали также дизайн ПК, на который в соцсетях уже создали сотни мемов. Как объяснили в ролике, дизайн разрабатывали на основе концепции практичности и функциональности.

Характеристики Mac Pro: видео

Особое внимание в ролике компания акцентировала на возможности адаптировать компоненты Mac Pro под нужды пользователя и обновить их при возникновении необходимости.

Цена. Стоимость базовой версии в 5999 долларов (156 тысяч гривен). За эту цену пользователь получит Radeon Pro 580X, 32 ГБ оперативки, 8-ядерный процессор и 256 ГБ SSD.

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