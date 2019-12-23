Маск пообещал "демонстрацию полноценного автопилота" в ближайшем обновлении софта Tesla
"Праздничный апдейт" Tesla добавит в новую компьютерную игру, но что более важно – давно обещанный Full Self-Driving. По меньшей мере он будет доступен владельцам Tesla в режиме ознакомления. Для Model 3 подготовлен отдельный платный апдейт, стоимость которого – 2000 долларов. Он позволит разгонять электрокар до сотни быстрее чем за 4 секунды.
Глава Tesla Илон Маск объявил о деталях праздничного апдейта в своем твиттере. Сейчас Tesla с "автопилотом" самостоятельно ездит по шоссе, а с функцией Summon – подъезжает к владельцу на стоянке.
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В конце года Tesla активизировала испытания FSD на машинах своих служащих, а Маск повторял, что все, кто заказали и оплатили эту функцию для своих автомобилей, получат значительно больше возможностей, чем предоставляет нынешняя система помощи водителю Autopilot.
Планы Маска
Ранее Илон обещал, что Teslа научатся ездить сами до конца 2019 года, а к концу 2020 года превратятся в роботакси, которые будут зарабатывать для своих владельцев деньги, а не простаивать в гаражах или на офисных парковках.
Что означает "превью" и как вообще его можно организовать, когда речь идет о полноценном автопилоте-пока неясно. Возможно это будет урезана во времени версия или демонстрационный режим.
Другие детали обновления
Кроме FSD, в праздничный апдейт добавлена игра Stardew Valley. Это песочница, которая позволяет построить и развивать собственную ферму, одновременно раскрывая интересную и загадочную историю городка.
Во время общения с инвесторами Илон прогнозировал, что машины Tesla подорожают после налаживания полноценного автопилота в пять раз, а сама компания – в 10.
Ускорение Model 3
Еще один апдейт софта – на этот раз платный – получили владельцы Model 3 с двумя моторами (версии AWD и AWD+). Tesla пообещала, что с ним автомобиль будет ускоряться до сотни на полсекунды быстрее, и первые тесты это подтверждают.
Пользователь Reddit под ником Wugz тестирует уже второе такое обновление – правда, ноябрьское было бесплатным.
После предыдущего обновления он зафиксировал максимальную мощность в 333 кВт, после нынешнего – уже 371 кВт. Пиковый крутящий момент вырос на 12%. Разгон до сотни на самом деле оказался даже на одну десятую долю секунды быстрее, чем обещали инженеры Tesla – 3,8 сек.
Кстати, 2000 – это вполне справедливая цена за такой апгрейд, учитывая, сколько усилий и денег тратят на "прокачивание" поклонники быстрых авто. А здесь к тому же не нужно ехать в мастерскую, поскольку обновление устанавливается беспроводным путем.
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