Маск пообещал "демонстрацию полноценного автопилота" в ближайшем обновлении софта Tesla

"Праздничный апдейт" Tesla добавит в новую компьютерную игру, но что более важно – давно обещанный Full Self-Driving. По меньшей мере он будет доступен владельцам Tesla в режиме ознакомления. Для Model 3 подготовлен отдельный платный апдейт, стоимость которого – 2000 долларов. Он позволит разгонять электрокар до сотни быстрее чем за 4 секунды.

Глава Tesla Илон Маск объявил о деталях праздничного апдейта в своем твиттере. Сейчас Tesla с "автопилотом" самостоятельно ездит по шоссе, а с функцией Summon – подъезжает к владельцу на стоянке.

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В конце года Tesla активизировала испытания FSD на машинах своих служащих, а Маск повторял, что все, кто заказали и оплатили эту функцию для своих автомобилей, получат значительно больше возможностей, чем предоставляет нынешняя система помощи водителю Autopilot.

Tesla holiday software update has FSD sneak preview, Stardew Valley, Lost Backgammon & a few other things — Elon Musk (@elonmusk) December 20, 2019

Планы Маска

Ранее Илон обещал, что Teslа научатся ездить сами до конца 2019 года, а к концу 2020 года превратятся в роботакси, которые будут зарабатывать для своих владельцев деньги, а не простаивать в гаражах или на офисных парковках.

Что означает "превью" и как вообще его можно организовать, когда речь идет о полноценном автопилоте-пока неясно. Возможно это будет урезана во времени версия или демонстрационный режим.

Другие детали обновления

Кроме FSD, в праздничный апдейт добавлена игра Stardew Valley. Это песочница, которая позволяет построить и развивать собственную ферму, одновременно раскрывая интересную и загадочную историю городка.

Во время общения с инвесторами Илон прогнозировал, что машины Tesla подорожают после налаживания полноценного автопилота в пять раз, а сама компания – в 10.

Ускорение Model 3

Еще один апдейт софта – на этот раз платный – получили владельцы Model 3 с двумя моторами (версии AWD и AWD+). Tesla пообещала, что с ним автомобиль будет ускоряться до сотни на полсекунды быстрее, и первые тесты это подтверждают.

Пользователь Reddit под ником Wugz тестирует уже второе такое обновление – правда, ноябрьское было бесплатным.

После предыдущего обновления он зафиксировал максимальную мощность в 333 кВт, после нынешнего – уже 371 кВт. Пиковый крутящий момент вырос на 12%. Разгон до сотни на самом деле оказался даже на одну десятую долю секунды быстрее, чем обещали инженеры Tesla – 3,8 сек.

Кстати, 2000 – это вполне справедливая цена за такой апгрейд, учитывая, сколько усилий и денег тратят на "прокачивание" поклонники быстрых авто. А здесь к тому же не нужно ехать в мастерскую, поскольку обновление устанавливается беспроводным путем.

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