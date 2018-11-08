Маска у Tesla заменит Робин Денхолм: что о ней известно

7 ноября Совет директоров компании Tesla избрал нового главу. Так вот Илона Маска на этом посту заменит Робин Денхолм. Ранее она занимала должность независимого директора и возглавляла аудиторский комитет Tesla.

Об этом сказано на сайте компании.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC), которая и стала инициатором устранения Маска, требовала назначить независимого председателя на его место. Поэтому у Tesla был выбор – найти человека со стороны или выбрать кого-то из Совета. Были слухи, что пост возглавит главный исполнительный директор Twenty-First Century Fox Джеймс Мердок.

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На назначение Денхолм уже отреагировал Илон Маск. Он отметил ее много опыт, и добавил, что ждет совместной работы.

"Робин имеет богатый опыт работы в отраслях технологий и автомобильной промышленности. За последние четыре года она внесла значительный вклад, как член Совета директоров Tesla, помогая нам стать прибыльной компанией. Я с нетерпением жду более тесного сотрудничества с Робин, поскольку мы продолжаем ускорять появление устойчивой энергетики", – сказал Маск.

Что известно о Робин Денхолм

Робин Денхолм у Радидиректоров Tesla с 2014 года

До работы в Tesla Денхольм работала на посту топ-менеджера в нескольких компаниях: Sun Microsystems, Toyota Motor Corporation Australia, Juniper Networks. Кроме того, в компании Telstra она занимала должность финансового директора.

К совету директоров Tesla Денхольм присоединилась в 2014 году. Также была председателем комитета по аудиту компании.

Напомним, ранее Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила Маска в мошенничестве из-за его заявления о намерении сделать компанию непубличной. Из-за этого и ряда других скандалов Маска вынудили отказаться от должности председателя совета директоров Tesla минимум на три года.

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