Metacritic назвал худшие игры 2019 года

Практически все крупнейшие сайты уже начали подводить итоги 2019 года. К примеру, известный агрегатор Metacritic решил выпустить свой собственный топ худших игр, которые представили в 2019 году.

Заметим, известный профильный сайт IGN тоже опубликовал свой антирейтинг игр 2019 года. С ним вы можете ознакомиться в нашем материале.

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Как выбирали худшие игры

В топе от Metacritic фигурируют игры, которые вышли с 1 января по 31 декабря 2019 года. У них должны быть низкие баллы, а число критиков, оценивших эти тайтлы, должно быть не менее семи.

Если релиз доступен сразу на нескольких платформах, в перечень заносили вариант с самой низкой оценкой.

Худшие игры 2019 года

10. Narcos: Rise of the Cartels (PC, 46 баллов из 100)

9. Generation Zero (PS4, 45 баллов из 100)

8. Submersed (18+) (PS4, 44 балла из 100)

7. FIFA 20: Legacy Edition (Switch, 43 балла из 100)

6. WWE 2K20 (PS4, 43 балла из 100)

5. Dollhouse (PS4, 41 балл из 100)

4. Contra: Rogue Corps (17+) (Switch, 40 баллов из 100)

3. Blades of Time (16+) (Switch, 38 баллов из 100)

2. Left Alive (17+) (PS4, 37 баллов из 100)

1. Eternity: The Last Unicorn (PS4, 36 баллов из 100)

Топ получился довольно разнообразным, однако он практически совпадает с версией от IGN. Возможно, эти тайтлы все же заслужили звание "Игровой провал года"?

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