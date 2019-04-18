Назвали дату презентации флагманского Meizu 16s: что о нем известно
Китайская компания Meizu уже совсем скоро представит свой новый флагман. Презентация смартфона Meizu 16s запланирована на 23 апреля.
Как пишет GizmoChina, один из разработчиков компании Meizu поделился результатами теста новинки в бенчмарке AnTuTu.
Как свидетельствуют результаты теста, новый смартфон набирает 374 190 баллов. К примеру, действующий лидер рейтинга самых продуктивных смартфонов – Xiaomi Mi 9 Explorer Edition – в этом тесте набирает 372 072 баллов. То есть почти на 2 тысячи баллов меньше.
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Что еще известно. Сейчас немного. По слухам стало известно, что будущий флагман будет оснащен двойной основной камерой. Основной модуль будет иметь разрешение 48 Мп, а датчик глубины – 5 Мп. Селфи-камера будет размещена в небольшом отступлении на экране. Ее разрешение – 20 Мп.
Meizu 16s будет оснащен новым топовым процессором Snapdragon 855. Он получит 6,2-дюймовый дисплей AMOLED. Сканер отпечатков пальцев будет встроен в экран.
Стоимость Meizu 16s стартует от 3398 юаней за базовую версию (это 506 долларов или 13 700 гривен). Он будет доступен в 3 вариантах цвета: белый, черный и синий.
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