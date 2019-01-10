Новый сюжетный трейлер игры Metro: Exodus появился в сети

45 Читати новину українською
Metro: Exodus – сюжетный трейлер
Metro: Exodus – сюжетный трейлер / Фото из свободных источников

Компании Deep Silver и 4A Games представили новый сюжетный трейлер шутера Metro: Exodus. Видеоролик посвятили жене главного героя Анне, которая кроме всего один из лучших бойцов ордена Спарты.

Об этом сообщает DSOGaming.

Читайте также: Системные требования игры Anthem опубликовали в сети

В трейлере с женой Артема – главного героя Metro: Exodus – показаны живописные локации постапокалиптической России, где игроку предстоит побывать во время своего путешествия на поезде "Аврора". В ролике также проливается свет на различные перипетии истории, в том числе причины побега героев из московского метрополитена.

Трейлер Metro: Exodus с Анной – смотрите видео

Кроме того, недавно 4A Games сообщила, что в Metro: Exodus появится фоторежим. По словам разработчиков, в ближайшие дни нас ждут еще три анонса по данной игре.

Отметим, что премьера третьей части серии состоится 15 февраля 2019 года на PlayStation 4, Xbox One и PC.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Теги: Техно Игры 4A Games
Источник: Техно
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Huawei Y9 2019 представили официально: характеристики
сегодня 15:03 Huawei Y9 2019 представили официально: характеристики
94
Секреты на Android, которые улучшают работу смартфона: пошаговая инструкция
9 января 21:09 Секреты на Android, которые улучшают работу смартфона: пошаговая инструкция
Михайло Года 1715
Кто такой Джефф Безос: биография и секреты успеха самого богатого человека планеты
9 января 19:03 Кто такой Джефф Безос: биография и секреты успеха самого богатого человека планеты
Анастасія Можаровська 4066
Кто такой Ян Кум: украинец, который создал WhatsApp и стал миллиардером
8 января 21:03 Кто такой Ян Кум: украинец, который создал WhatsApp и стал миллиардером
Ірина Полицька 1700
Космические гонки: кто успеет первым на Луну?
8 января 19:01 Космические гонки: кто успеет первым на Луну?
Борис Немировський 1063
Смартфоны с лучшей камерой – рейтинг Техно 24
7 января 20:10 Смартфоны с лучшей камерой – рейтинг Техно 24
Анастасія Можаровська 11585
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук