Новый сюжетный трейлер игры Metro: Exodus появился в сети

Компании Deep Silver и 4A Games представили новый сюжетный трейлер шутера Metro: Exodus. Видеоролик посвятили жене главного героя Анне, которая кроме всего один из лучших бойцов ордена Спарты.

Об этом сообщает DSOGaming.

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В трейлере с женой Артема – главного героя Metro: Exodus – показаны живописные локации постапокалиптической России, где игроку предстоит побывать во время своего путешествия на поезде "Аврора". В ролике также проливается свет на различные перипетии истории, в том числе причины побега героев из московского метрополитена.

Трейлер Metro: Exodus с Анной – смотрите видео

Кроме того, недавно 4A Games сообщила, что в Metro: Exodus появится фоторежим. По словам разработчиков, в ближайшие дни нас ждут еще три анонса по данной игре.

Отметим, что премьера третьей части серии состоится 15 февраля 2019 года на PlayStation 4, Xbox One и PC.

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