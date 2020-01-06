OnePlus поделилась деталями о смартфоне Concept One: видео
Компания OnePlus выпустила тизер смартфона Concept One, который продемонстрируют публике на выставке CES 2020 в Лас-Вегасе.
Особенности смартфона
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Короткое видео демонстрирует тыльную сторону смартфона с необычными полосами вдоль корпуса. Блок с камерами не выпирает над поверхностью, более того, сами объективы видны только при запуске приложения камеры.
Этот эффект достигается с помощью электрохромного стекла, рассказывает Wired. Оттенок стекла меняется благодаря электрическому сигналу. Для реализации конструкции OnePlus работает с британским производителем автомобилей McLaren.
Тизер OnePlus Concept One:
По словам соучредителя OnePlus Пита Лау, Concept One – "смелый опыт для OnePlus, что представляет преодоление множества инженерных проблем". Компания не планирует поставлять смартфон в продажу в ближайшее время.
OnePlus Concept One будет демонстрироваться для посетителей выставки CES 2020 на выставочном стенде Palmer 2 в Wynn Las Vegas с 7 по 10 января.
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