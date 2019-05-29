Операционная система от Huawei: альтернатива Android появится уже скоро

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Операционная система от Huawei: когда появится
Операционная система от Huawei: когда появится / kidsnewstime.com

В китайской компании Huawei рассказали, когда представят свою фирменную операционную систему. Как ранее рассказал глава мобильного подразделения Huawei, альтернатива Android появится осенью.

При этом Алаа Эль Шиме, управляющий директор и вице-президент Huawei Enterprise Business Group на Среднем Востоке, сейчас добавил, что операционная система от Huawei появится уже в июне. Об этом информирует издание TechRadar.

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Он также добавил, что собственная операционка была готова еще в январе 2018 года. Но компания не хотела ее выпускать, потому что сотрудничала с Google "и другими". Поэтому она была, как запасной план.

Что от этого пользователям. Эль Шиме также успокоил, что их операционная система будет поддерживать работу Android-приложений. Их не нужно будет модифицировать. Поэтому для разработчиков процесс переноса будет максимально простым. Получить новые приложения можно будет через фирменный магазин AppGallery.

А вот приложений Facebook, Messenger, Instagram, Netflix и других американских сервисов, скорее всего в сервисе не будет.

Для чего Huawei собственная операционная система?
Проблема в том, что США внесли Huawei в санкционные осписки. Компанию обвинили в техническом шпионаже и сборе конфиденциальных данных с помощью своего оборудования.

Следовательно, компания Google решила прекратить сотрудничество с Huawei, в частности в сфере сотрудничества относительно операционной системы Android. Это очень пошатнуло позиции Huawei, которая имела амбиции возглавить список крупнейших мировых производителей смарфтонов.

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Теги: Скандал c Huawei Huawei Новости Техно Техно IT-бизнес
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