Операционную систему iOS 13 снова взломали: что об этом известно

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iOS 13 снова взломали
iOS 13 снова взломали / unsplash

Недавно хакер под псевдонимом axi0mX пообещал представить джейлбрейк для последней версии iOS и уже опубликовал в сети результаты своей работы. Как оказалось, от взлома не защищена даже последняя версия операционки Apple.

Главные особенности джейлбрейка. Согласно публикации хакера, программный инструмент checkm8 позволяет автоматически загружать джейлбрейк за две секунды после перевода смартфона в сервисный режим DFU, сообщает 9to5mac.

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После завершения процедуры с гаджета снимаются ограничения iOS на инсталляцию приложений в обход магазина приложений App Store.

Еще одна из особенностей модификации прошивки заключается в возможности установки твиков – утилит для модификации ОС и ее интерфейса. В качестве тестовой платформы использовался iPhone X на базе процессора Apple A11.

Что такое джейлбрейк?
Это "нелегальная" операция, которая позволяет получить доступ к файловой системе ряда моделей устройств iPhone, iPod или iPad. Это позволяет расширить возможности аппарата, например, сделать возможным поддержку тем оформления, твиков и установку приложений из сторонних источников (кроме App Store). Джейлбрейк открывает полный доступ к файловой системе iPhone, iPod или iPad. Отметим, джейлбрейк – это аналог root-прав, которые так же можно получить на Android и расширить возможности операционной системы.

На данном этапе джейлбрейк остается "привязанным": после каждой перезагрузки смартфона его нужно переустанавливать. В дальнейшем его разработчики планируют представить инструменты для установки приложений из сторонних репозиториев.

Устранение уязвимости. По заверениям хакера, для устранения уязвимости невозможно создать программный патч – уязвимость использует аппаратную "лазейку".

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Теги: Техно Хакерская атака хакеры Apple iOS Новости Техно Интернет
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