Платежную систему Mastercard оштрафовали на сотни миллионов евро

Европейская комиссия оштрафовала платежную систему Mastercard на 570 миллионов евро за нарушение антимонопольных правил Евросоюза. В ведомстве уточнили, что Mastercard ограничивала возможности для торговцев воспользоваться лучшими условиями, предложенными банками в других местах единого рынка.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Еврокомиссии.

В 2013 году Еврокомиссия начала расследование и выяснила, что из-за международных правил эквайринга Mastercard розничные продавцы платили больше за банковские услуги, чтобы получать платежи по карточкам, чем если бы они были свободны в поисках других подобных услуг.

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По данным Еврокомиссии, это привело к росту цен для розничных продавцов и потребителей, к ограниченной трансграничной конкуренции и к искусственной сегментации единого рынка.

Европейские потребители используют платежные карточки каждый день, когда покупают еду или одежду, или делают покупки в интернете. Запрещая торговцам искать лучшие условия, предлагаемые банками других государств-членов, правила Mastercard искусственно повышали затраты на карточные платежи в ущерб потребителям и розничным торговцам в ЕС,

– заявила еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер.

Что такое эквайринг?

Процесс, когда банк рассчитывается с предприятиями торговли (услуг) по операциям, совершаемым с использованием банковских карт через терминалы.

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