Почему глава NASA отменил визит руководителя "Роскосмоса" в США

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Джим Брайденстайн и Дмитрий Рогозин
Джим Брайденстайн и Дмитрий Рогозин / ru.krymr.com

Глава американского космического агентства NASA Джим Брайденстайн сообщил, что принял решение отменить запланированный визит в США руководителя "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина. По предварительным договоренностям встреча была запланирована на февраль, однако уже неоднократно ее откладывали.

Об этом сообщили на сайте "Крым.Реалии".

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По словам Брайденстайна, агентство еще осенью 2018 года пригласило Рогозина, который внесен в санкционный список, с целью сохранить "крепкие рабочие отношения" с "Роскосмосом". Однако это решение пересмотрели после резкой критики со стороны нескольких сенаторов.

Например, сенатор демократического направления Джин Шахин назвала Рогозина одним из архитекторов "кампании агрессии, которую ведет Кремль против своих соседей". Кроме того, она отметила, что Рогозин "известный своими расистскими, гомофобскими и антиамериканскими заявлениями", а его приезд в США подорвал бы национальную безопасность США.

Сенатора поддержали заместитель председателя сенатского комитета по разведке демократ Марк Уорнер и председатель подкомитета по космосу республиканец Тед Круз, который неоднократно выражал тревогу относительно зависимости NASA от России в космической отрасли. И именно это, по его мнению, дает Владимиру Путину определенные преимущества в противостоянии со Штатами.

Теги: Новости России Новости США Техно NASA Роскосмос Космос IT-бизнес
Источник: Техно
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