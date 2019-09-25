Подозрительно дешевый: Роскомнадзор увидел опасность в сервисе Apple TV +

11 Читати новину українською
Роскомнадзор увидел опасность в сервисе Apple TV +
Роскомнадзор увидел опасность в сервисе Apple TV + / ixbt.com

Недавно компания Apple анонсировала свой собственный видеостриминговий сервис Apple TV +. И хотя сервис еще не работает, но в России его уже назвали "угрожающим".

Как пишет издание ixbt.com, Роскомнадзор считает цену подписки на Apple TV + слишком низкой.

К теме: Что смотреть на Apple TV +: компания показала первые трейлеры своих сериалов

Как известно, заявленная стоимость сервиса составляет 5 долларов в месяц. При этом в России он будет еще дешевле – 3 доллара или 200 рублей (75 гривен).

В чем "опасность"? Роскомнадзор утверждает, Apple TV + несет угрозу для российских онлайн-кинотеатров. Ведь подписка на "национальный продукт" стоит больше, чем предлагает Apple.

В связи с этим Роскомнадзор предлагает ускорить принятие подзаконных актов к закону, который регламентирует деятельность аудиовизуальных сервисов. Документ предусматривает, что доля иностранного капитала в аудиовизуальных сервисах на территории России не может превышать 20%, если специальная комиссия не выдала соответствующее разрешение.

Теоретически это может привести к запрету Apple TV + и других подобных зарубежных сервисов на территории России.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

blog_ava
Главные новости 24 сентября: отставки Князева и Новака, снятие санкций с Януковича
сегодня
2437
Теги: Новости России Apple Новости Техно Интернет Техно
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Xiaomi Mi 9 Pro представили официально: характеристики и цена нового флагмана
24 сентября 13:19 Xiaomi Mi 9 Pro представили официально: характеристики и цена нового флагмана
352
Топ-10 крупнейших IT-компаний Украины за количество работников
23 сентября 13:11 Топ-10 крупнейших IT-компаний Украины за количество работников
725
Как скачать музыку на iPhone: проверяем самые популярные способы
22 сентября 22:06 Как скачать музыку на iPhone: проверяем самые популярные способы
Анастасія Можаровська 1548
Вас прослушивают: кто и зачем следит за пользователями через смартфоны
21 сентября 22:00 Вас прослушивают: кто и зачем следит за пользователями через смартфоны
Анастасія Кушпіт 2113
Флагманские смартфоны Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro представили официально: характеристики и цена
20 сентября 14:08 Флагманские смартфоны Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro представили официально: характеристики и цена
720
Новости
Больше новостей
Залиште відгук