Подозрительно дешевый: Роскомнадзор увидел опасность в сервисе Apple TV +

Недавно компания Apple анонсировала свой собственный видеостриминговий сервис Apple TV +. И хотя сервис еще не работает, но в России его уже назвали "угрожающим".

Как пишет издание ixbt.com, Роскомнадзор считает цену подписки на Apple TV + слишком низкой.

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Как известно, заявленная стоимость сервиса составляет 5 долларов в месяц. При этом в России он будет еще дешевле – 3 доллара или 200 рублей (75 гривен).

В чем "опасность"? Роскомнадзор утверждает, Apple TV + несет угрозу для российских онлайн-кинотеатров. Ведь подписка на "национальный продукт" стоит больше, чем предлагает Apple.

В связи с этим Роскомнадзор предлагает ускорить принятие подзаконных актов к закону, который регламентирует деятельность аудиовизуальных сервисов. Документ предусматривает, что доля иностранного капитала в аудиовизуальных сервисах на территории России не может превышать 20%, если специальная комиссия не выдала соответствующее разрешение.

Теоретически это может привести к запрету Apple TV + и других подобных зарубежных сервисов на территории России.

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