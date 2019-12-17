Поиграли и достаточно: Apple удалила из App Store приложение, которое превращало iPhone в iPod

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/ theverge

Rewound – приложение для музыкального плеера, который появился в App Store на прошлой неделе. Он предлагал пользователям ряд скинов проигрыватель для iPhone в стиле iPod Classic. Однако в Apple решили, что приложение слишком хорошо копирует дизайн популярного плеера.

В публикации в блоге Rewound  автор приложения отметил, что Apple удалила его, поскольку тот копировал дизайн iPod и взимал деньги за функции Apple Music. По мнению компании пользователи могли бы спутать дополнение с продуктами Apple.

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В блоге автор также обращает внимание, что у приложения был достаточно базовый интерфейс, который не был похож на приложение Apple, а классические оболочки iPod не были предварительно установлены. (Пользователи могли скачать их после того, как уже установили приложение.)

Как выглядит приложение

Оболочки iPod выглядят очень похожими на классический дизайн Apple.

Кстати, приложение вызвало немалый резонанс среди заинтересованных пользователей. Энтузиаста-разработчика даже похвалил бывший глава направления iPod в Apple Тони Фаделл.

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Автор: Михаил Года
Теги: Новости Техно Техно Гаджеты Apple Приложения
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