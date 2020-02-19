Пользователи разгадали секретный шифр от авторов игры S.T.A.L.K.E.R. 2.

Почти год назад авторы игры S.T.A.L.K.E.R. 2 предложили геймерам авантюру: разгадать загадку ради неизвестно чего. Кому-то такое развлечение могло бы показаться сомнительным, однако не фанатам шутера, которые с нетерпением ждут продолжения.

Детали о загадке

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Долгое время энтузиасты бились над секретным шифром, и в результате их старания, наконец, были вознаграждены.

Совсем недавно авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 заявили, что геймеры разгадали вторую часть шифра, на днях выяснилось, что наиболее смышленые уже добрались до истины.

Оказалось, что все это время пользователи по крупинке собирали адрес сайта.



Сообщение, которое получили наиболее ловкие пользователи

Вознаграждения

Первый, кто ввел сайт в адресную строку, получил впечатляющий приз: кастомные PC в стилистике франшизы, фирменную толстовку, постер с автографом Сергея Григорьевича – автора шутера, коллекцию произведений GSC Game World и какой-то внутренний сюрприз.



Какое вознаграждение получат энтузиасты

Еще 99 пользователям повезло чуть меньше: им достались только цифровой подарок и антология игр S.T.A.L.K.E.R.

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