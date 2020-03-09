Практически все смартфоны Xiaomi собирают женщины
Международный вице-президент Xiaomi и директор Xiaomi в Индии Ману Кумар Джейн заявил, что почти все смартфоны бренда Xiaomi и его суббренда Redmi собирают женщины.
По словам вице-президента Xiaomi, речь идет о смартфонах, которые производят на территории Индии.
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Как известно смартфоны Xiaomi и Redmi изготавливают на заводе компании Foxconn в Шри-Сити, на котором работают 15 тысяч человек. Из них около 90% – это женщины.
Ману Кумар Джейн также добавил, что суммарная численность работников, занятых производством смартфонов Xiaomi и Redmi в Индии, составляет почти 30 тысяч человек. Женщины составляют 95% штата, что является частью политики компании, направленной на улучшение трудовых прав женщин.
Сейчас завод работает над массовым производством смартфонов линейки Redmi Note 9, которая будет представлена 12 марта.
Что еще производит Foxconn
На заводах Foxconn изготавливают устройства для других производителей:
- Mac, iPod и iPhone для корпорации Apple
- Фирменные материнские платы для корпорации Intel
- Заказ для компьютеров Dell
- PlayStation 2, PlayStation 3 i PlayStation 4 для Sony
- Tелефон для Motorola, Nokia
- Amazon Kindle.
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