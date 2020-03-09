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Практически все смартфоны Xiaomi собирают женщины

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Международный вице-президент Xiaomi и директор Xiaomi в Индии Ману Кумар Джейн заявил, что почти все смартфоны бренда Xiaomi и его суббренда Redmi собирают женщины.

По словам вице-президента Xiaomi, речь идет о смартфонах, которые производят на территории Индии.

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Как известно смартфоны Xiaomi и Redmi изготавливают на заводе компании Foxconn в Шри-Сити, на котором работают 15 тысяч человек. Из них около 90% – это женщины.

Ману Кумар Джейн также добавил, что суммарная численность работников, занятых производством смартфонов Xiaomi и Redmi в Индии, составляет почти 30 тысяч человек. Женщины составляют 95% штата, что является частью политики компании, направленной на улучшение трудовых прав женщин.

Сейчас завод работает над массовым производством смартфонов линейки Redmi Note 9, которая будет представлена ​​12 марта.

Что еще производит Foxconn

На заводах Foxconn изготавливают устройства для других производителей:

  • Mac, iPod и iPhone для корпорации Apple
  • Фирменные материнские платы для корпорации Intel
  • Заказ для компьютеров Dell
  • PlayStation 2, PlayStation 3 i PlayStation 4 для Sony
  • Tелефон для Motorola, Nokia
  • Amazon Kindle.

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Новости Техно Техно Xiaomi Смартфоны
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